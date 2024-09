Para Pepe Aguilar fue un shock la precipitada boda de su hija

En los últimos días, Pepe Aguilar ha estado haciendo entrevistas y compartiendo sus opiniones sobre la relación y muy rápida boda de su hija, algo que ha sorprendido a muchos porque no suele soltar tantos detalles de su vida privada.

Como bien se sabe, Christian Nodal empezó a salir con Ángela Aguilar días después de haber anunciado su ruptura con Cazzu, quien meses antes dio a luz a su primera hija, y se casaron el 24 de julio.

Mucho se ha especulado por lo rápido que ambos cantantes llegaron al altar y de acuerdo con lo que dijo Pepe Aguilar en el programa “La Red”, a él también le impactó mucho la noticia.

Pepe Aguilar considera que la relación de su hija con Christian Nodal ha avanzado muy rápido

Pepe Aguilar admitió que el noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se dio muy rápido y mucho más su compromiso, porque al mes de anunciar que estaban juntos, se casaron en una ceremonia íntima a la que acudieron algunos familiares y amigos.

“Fue muy rápido el noviazgo de Christian con Ángela y fue muy rápida la decisión de quererse casar, entonces sí fue un shock, pero ya a la hora de la hora que estaba sucediendo pues no, yo pensé que sí”, comentó el cantante.

Y añadió: “Yo estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón de caminar con mi hija y no, me dio una emoción extraña que nunca había sentido. Me da alegría por ella porque estaba haciendo lo que ella quería hacer”.

En otra entrevista que realizó Pepe Aguilar en Colombia, también dijo que él costeó con todos los gastos de la boda y que Christian Nodal no se ofreció en poner nada.