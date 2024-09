Ricardo Peralta reacciona a la polémica por el colchón de Sian: “Yo empecé todo esto”

Una de las primeras cosas que Ricardo Peralta vio al salir de ‘La Casa de los Famosos México’ fue el momento en el que defendió a Sian Chiong del Team Mar tras haber sacado su colchón del cuarto como parte de una broma. De esta manera, el influencer confesó que él fue quien empezó los conflictos dentro del reality.

Los miembros del Team Tierra no reaccionaron de la mejor manera a la broma que orquestó el Cuarto Mar a Sian Chiong, en la que sacaron su colchón junto con su pijama al enterarse que llevaba información a la otra habitación. Fue así que Ricardo Peralta, en su “hambre de justicia”, inició un conflicto en el que incluso acusó de xenofobia a Gala Montes y Briggitte Bozzo.

Este encontronazo desencadenó otros, pues de dicha situación nació la rivalidad entre Adrián Marcelo y Gala Montes.

Ricardo Peralta reacciona a la broma del colchón

Tras ser expulsado de LCDLFM, Ricardo Peralta se presentó en la postgala del reality, donde conversó con Cecilia Galliano y Mauricio Garza y habló de su experiencia en el concurso.

Los conductores le proyectaron el video en el que arremetió contra los integrantes de Team Mar por la broma que le hicieron a Sian Chiong, a lo que él reaccionó avergonzado. Por su lado, Cecilia Galliano comentó: “Gomita te trató de salvar diciendo: ‘no vayas’, pero ahí vas superhéroe”.

“Nada me dejaba enfocar en el juego, era un juego muy complicado. Lo mío no es estar encerrado, no pensé que fuera a afectarme tanto así”, reveló Torpecillo. “Estar encerrado, estar con las mismas personas, pensar: ‘voy a estar escuchando las mismas historias todo el tiempo hasta que yo salga’. No sé, como muchas cosas no entendí”.

También reveló que su actitud no habría sido diferente en caso de estar del lado de Team Mar: “Lo que sí sé es que si hubiera estado yo en Mar hubiera buscado la misma justicia que yo busqué estando en Tierra. Algo que descubrí es que sí soy como ese amigo, que soy muy fiel y muy leal; y si me dicen ustedes: ‘la estrategia es hoy venimos de rojo’, pues mañana nos venimos de rojo”.

Admitió que todo se convirtió en una estrategia, lo que no le permitió soltarse del todo: “Siempre tengo una idea de la percepción de las situaciones y de todo, pero hubo un momento en la vida que todo seguía siendo una estrategia”.