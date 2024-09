Ricardo Peralta siente que México le puso una gran responsabilidad antes de entrar a LCDLFM2

Ricardo Peralta es el séptimo eliminado de “La Casa de los Famosos México 2″ y en la post gala comentó que México le puso una gran responsabilidad sobre sus hombros, lo que llegó a afectar en su juego.

El influencer soltó varias opiniones en el programa de ViX, como que en momentos se sintió como alguien “chiquito”, debido a las fuertes personalidades que había dentro del reality show.

Asimismo, Ricardo Peralta admitió que, al quedarse solo con Briggitte Bozzo, le pidió a Dios que lo sacara de “La Casa de los Famosos México 2″, porque creía que su brillo se había apagado, en cambio, su compañera sí lo tenía y anhelaba volver a tenerlo.

Ricardo Peralta se sintió bloqueado y presionado por el público

Ricardo Peralta le contó a Cecilia Galliano y a Mauricio Garza que veía que muchos dentro de “La Casa de los Famosos México 2″ estaban actuando y como todos le decían que fuera él mismo, pues se mostró tal cuál es en la realidad y cree que algunos se decepcionaron con él, por las altas expectativas que tuvieron.

“Sé también, porque no soy estúpida, que se me puso a mí un peso fuerte en los brazos como de expectativa”, expresó Pepe a lo que la conductora de la post gala le preguntó cuál era.

Además, Ricardo Peralta contestó que muchos querían que ocupara el “puesto LGBT” y el “mundo del arcoíris”. Cecilia Galliano le cuestionó si ese peso se le puso él mismo o la sociedad, y tajantemente replicó que fue México.

“Por los comentarios, mi amor. No te voy a mentir, no te voy a mentir… Sí, los comentarios que recibía antes de entrar. Está espectacular, yo lo entiendo y no lo digo como un reclamo, por eso, también dije que no puedo vivir con esto, tratando de complacer y que se vea orgánico y natural”, detalló Pepe.

Mauricio Garza le preguntó a Ricardo Peralta cómo creía que estaba siendo percibido por el público y dijo que sabía que en estos momentos le tocaba reconstruir su carrera.