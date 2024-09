“Voy a tener que ir a terapia”: las llamativas declaraciones de Ricardo Peralta tras salir de LCDLFMx

Ricardo Peralta se convirtió en el séptimo eliminado de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, octavo en salir contando el abandono de Adrián Marcelo. Pero sobre este influencer sucedió uno de los fenómenos más extraños del reality show, que fue la caída de la popularidad, tras un comportamiento dentro del programa que no cayó bien en sus fans.

A mediados de agosto, Ricardo Peralta había perdido alrededor de 70 mil seguidores, cuestión que hasta provocó que algunas de las empresas y marcas con las que trabajaba lo abandonaran.

Inmediatamente que salió de La Casa de los Famosos México supo de todo lo que se había armado alrededor de su figura y lo comentó en una de las entrevistas, para las redes sociales del programa de Televisa, que se trasmite por Las Estrellas.

Ricardo Peralta habla de su popularidad

“Está fuerte. Obviamente me va a venir una gran depresión porque a mi México me quería mucho y ya no me quieren. Entonces, yo voy a tener que ir a mucha terapia. Pero está bien, no importa. Lo que sí está padre es que se cumplió la profecía gay (en referencia a que fue el séptimo eliminado)”, dijo Ricardo Peralta a Pablo Chagra, entrevistador de La Casa de los Famosos México para las redes sociales.

“Muchas gracias, una disculpa de verdad por no haber llenado sus expectativas o lo que sea que hayan sentido que de mi parte, porque ha sido muy fuerte (...) Yo soy una persona que dice ‘lo que se venga a darle’ porque tener miedo no sirve de nada, uno tiene que afrontar las situaciones que se vengan y no hay de otra”, destacó Peralta.