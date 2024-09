Andrea Legarreta no quiere que su hija Mía se llegue a casar tan joven

En un reciente encuentro con la prensa, Andrea Legarreta fue cuestionada acerca de la posibilidad de que su hija Mía Rubín se case con su actual novio, ya que llevan varios meses juntos y parecen estar muy enamorados.

La actriz y conductora contestó que todavía no quiere que su hija llegue al altar, porque apenas tiene 19 años de edad y es su primer noviazgo, por lo que le gustaría que esperara un poco más antes de hacer semejante compromiso.

Andrea Legarreta acepta que no sería la primera vez que una pareja joven se enamore y se case, de hecho, lo ve como una posibilidad a futuro, debido a que ella conoce al novio de Mía Rubín y a su familia, y viceversa.

Andrea Legarreta ya quiere tener nietos

“Pues para ella es su primer novio, su primer amor, están enamoradísimos y sí me han dejado saber que tal vez lo quieren a futuro”, comentó Andrea Legarreta sobre la posibilidad de que su hija y Tarik Othón lleguen al altar.

La conductora de “Hoy” cree que el amor entre Mía Rubín y su novio es muy bonito, puesto que nota que él la quiere y la admira mucho, y tienen todo a su favor para que en un futuro lleguen al altar.

Cuando una reportera le preguntó a Andrea Legarreta si estaba preparada para ver a su hija partir del nido, respondió: “Yo creo que, como padres, lo bonito es verlos felices y con historias bonitas”.

Aunque admitió que sí le dolería verla independizarse, aparte de que nada garantiza que todo salga bien, porque resulta que las cosas no eran como se lo imaginaban, pero mientras sea feliz.

Andrea Legarreta compartió que a pesar de que no quiere que su hija se case tan joven, a veces le ha pedido que quiere que le de un nieto a lo que Mía Rubín le responde que no, que no es el momento.