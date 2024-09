Jowell y Randy: “Somos el final de la vieja escuela del reguetón y el principio de la nueva”

Jowell & Randy llevan casi un cuarto de siglo en la música, de ser parte de la evolución del género urbano, y han jugado un papel crucial en su desarrollo y expansión. Su más reciente álbum Viva La Musik, es una muestra de su versatilidad, en el que se hacen acompañar de las figuras más importantes del reguetón.

Han pasado por festivales como Coachella como invitados de J Balvin, recientemente lo hicieron en Rosarito y Monterrey para dar una muestra de su influencia en las nuevas generaciones. Además, tienen casi dos millones de oyentes mensuales en Spotify.

“Somos uno en un millón, somos como de los últimos de la generación de reguetoneros puros que salieron. Después de nosotros fueron fusiones y mezclas de muchas cosas. Somos el final de la vieja escuela y el principio de la nueva”, dijo Randy al inicio de la entrevista con Publimetro.

Jowell & Randy, los reyes del perreo celebran 24 años en el género urbano Evoto (Foto: Cortesía)

<i>“Actualmente no solo está el reguetón que se hace en Puerto Rico, sino de prácticamente todos los países de Latinoamérica, eso es sinónimo de expansión”</i> — Jowell y Randy

En Viva La Musik sobresale una narrativa poderosa y un viaje sonoro de alto nivel que lo coloca como una contribución significativa en el panorama urbano con una dosis de reggae, techno, EDM, salsa, dancehall, afrobeat, kizomba y otros, además del característico perreo al que nos tienen acostumbrados.

“Nosotros quisimos presentar este disco como una segunda parte del álbum que lanzamos llamado Viva el perreo más dirigido a las discotecas, pero habíamos prometido un álbum más comercial con variedad en los ritmos y lanzamos Viva la Musik con colaboraciones de Cultura Profética, Dei V, Rauw Alejandro, Álvaro Díaz, Zion & Lennox, De La Ghetto, Jay One & DJ Adoni, Maluma, Wisin & Yandel y Nicky Jam”, señaló Jowell.

Jowell y Randy, fueron los primeros artistas que firmaron con Rimas, la compañía de Bad Bunny.

“Benito es el referente de esta nueva generación. Él tenía esa visión muy clara del momento histórico que estábamos viviendo. Hay muchas veces que la música puede ser excelente, pero si no es el momento histórico para lanzarla, la música se pierde. Esa lectura Benito la tuvo con nosotros y yo creo que tiene que ver mucho con la clave del éxito que tuvimos”, explicó Jowell.

Nuevas generaciones

Jowell & Randy, ha sido una influencia en un sin fin de artistas en Latinoamérica y el mundo.

“Nosotros no somos papás en el urbano, porque hay mucha gente detrás de nosotros que tiene que ver mucho con esto y seguimos siendo aprendices, pero sí puedo decirte que somos papás en un estilo de música y en el perro de las discotecas. Hay mucha gente haciendo reguetón alejado de las raíces. Hay cosas que me gustan y otras que no, pero siempre hay un respeto”, añadió Randy.

<i>“Venimos con un flow para un nuevo disco de perreo que saldrá en octubre. El sonido está ahí y hay un espacio urbano que nadie puede cubrir solo Jowell y Randy”</i> — Jowell y Randy

El dúo puertorriqueño señaló que están sorprendidos con lo que sucede en México, “es la capital del reguetón en Latinomérica porque ha crecido mucho. Estuvimos en Rosarito y Monterrey, pero por todo el país se ha esparcido el reguetón. Nosotros somos de otra época, pero escuchamos a la gente nueva, eso es bien refrescante”.

