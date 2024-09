Karely Ruiz planea montar su propio reality después de rechazar invitación para LCDLFM

Karely Ruiz confesó que ella era una candidata para participar en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, sin embargo, se vio en la necesidad de rechazar la invitación; y las razones detrás de esta decisión las reveló en el podcast de Ryan Hoffman, así como la idea que le surgió de montar su propio reality.

‘La Casa de los Famosos México’ se convirtió en uno de los formatos más exitosos del país. Este reality tiene el poder de hacer crecer significativamente la plataforma de los concursantes; no obstante, también es capaz de mermar la reputación de quienes no logran conectar con el público mexicano.

Gracias al éxito de la primera temporada, la segunda edición del reality tenía en su lista de candidatos a diferentes celebridades de renombre, como Karely Ruiz, quien recientemente en el podcast ‘Rayos X’ de Ryan Hoffman admitió que no pudo aceptar el ofrecimiento.

Karely Ruiz no descarta la idea de hacer su propio reality

La modelo de OnlyFans admitió: “Me invitaron a ‘La Casa de los Famosos’, pero no me gusta encerrarme”.

Aclaró que tenía pendientes que no podía dejar sin supervisión: “Dije que no y no porque no quería, dije: ‘está chido, es algo nuevo’, pero tengo muchos (pendientes). Están ahí remodelando mi casa, no hay como que uno esté al pendiente, entonces para dejarlo así, no”.

No obstante, confesó que no descarta participar en en un reality show: “Si se me llega a presentar la oportunidad, claro que sí, sí la tomaría”. Asimismo sentenció que ‘Acapulco Shore’ no es una opción: “‘Acapulco Shore’ no sé porque es lo mismo, fiesta, desma…, y pues ya me alejé un poquito de eso, entonces no, siento que sería volver a caer en lo mismo”.

Incluso aseguró que ella podría montar su propio reality: “O tal vez yo hago un reality, algo de enamorar a los hombres o algo, tal vez, lo voy a pensar”.