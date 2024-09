MC Davo con la madurez del rap: “Mi vida es lo que reflejo en las canciones”

Durante la charla con MC Davo pasó de todo, desde hablar de su carrera como rapero, la madurez que vive hoy en día, los próximos conciertos hasta ver a su esposa saliendo con bata de baño, algo que tomó con humor el cantante.

Uno de los raperos mexicanos más importante de los últimos años, se ha ganado cada vez el respeto y cariño del público, por eso tras su gran éxito en el Teatro Metropólitan, está listo para llegar al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

“Ya son bastantes añitos, pero vamos de menos a más. No es tan fácil en estos tiempos, porque los artistas hoy son famosos y mañana ya no, que si el TikTok u otras cosas. La neta sigo navegando con mi raza y me he dado cuenta que mi público es gente que me conoce desde hace mucho; sobre todo, que dedicó canciones mías en la secundaria o que le dedicaron mi música. Luego me dio la etapa de papá, pero siguen mis fans y contento de cantarles a ellos”, señaló MC Davo.

Con una larga carrera en la escena musical, el también compositor habló del momento que vive, “es raro, soy una persona que empezó en esto de la música a los 13 años. Escribí mis primeras rimas hace 20 años. Mis primeras canciones salieron como hace 16 años, y conozco bien el proceso de hacer una canción y hacer cosas nuevas, porque siguen saliendo cosas chingonas. Todo es un ciclo como lo que se pone de moda y lo que no, pero tenemos grandes éxitos que nos van a seguir toda la vida”, señaló.

MC Davo, a sus 33 años, llegó a una madurez en su vida personal, pero que se siente como un adolescente que disfruta su oficio.

“Mi vida cambió para bien, me fue bien la vida, en los económico y en lo musical me siento bien. El no estar haciendo música es como quitarme el psicólogo, porque es a quien le cuento mis penas, no quiero dejar de componer, pero está raro porque ahora compongo para mis hijos”, añadió.

El rapero mexicano llega a CDMX con invitados para conquistar este recinto del Palacio de los Deportes. Desde jóvenes promesas como los Picus, colegas del rap mexicano como Toser One, Zxmyr y Neto Peña, y la nueva cara del reguetón mexicano El Malilla.

“Hay mucha gente que no ha visto a MC Davo en vivo y no cree que sigo cantando las canciones viejitas, pero sí las canto, no todas, porque si no duraría siete horas”, finalizó entre risas.

Rapero e influencer

David Sierra es el verdadero nombre detrás de MC Davo, y reveló que ahora cuida mucho cómo expresa sus ideas en las letras.

<i>“Subo historias a mis redes y la gente conecta de inmediato, eso me hace sentir influencer. Soy un rapero y cantante con un celular en la mano y, sin querer queriendo, soy un influencer de algo que me mantiene activo con mis seguidores”</i> — MC Davo

“Antes mi enfoque era 100% en el proyecto de MC Davo, ahora es mantenerme vigente y no cagarla en otros aspectos, porque le enseñé mi vida al mundo. Quizás para muchos soy un ejemplo, por eso no debo de cagarla”, puntualizó en la entrevista.

Rimas a sus hijos

MC Davo reveló que el rap le permite contar historias de su vida y de lo que observa a su alrededor, “el rap puede hablar de tristezas, alegrías y nos pone serios al hablar de los hijos. Todo el mundo vé mi vida, por ejemplo mi hija está por cumplir 8 años. Ahora, que tengo al chiquillo de 2 años que es todo terreno y un Chucky, en el nuevo disco viene una rola para él. Mi vida es lo que reflejo en las canciones”, indicó.

<i>“Eminem era bueno en eso de mostrar a su hija en sus canciones, soy fan de esa relación, es algo que ahora está pasando conmigo”.</i> — MC Davo

El nuevo álbum saldrá antes de que termine el año, “Dios quiera que a finales de octubre pueda salir y escuchen el álbum”.

MC Davo tomó con humor cuando su esposa se cruzó en la entrevista con Publimetro (Foto: Cortesía)

Próximos conciertos

Ciudad de México . 14 de septiembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Los boletos ya se encuentran a la venta en las taquillas del recinto o en el sistema Ticketmaster.

. 14 de septiembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Los boletos ya se encuentran a la venta en las taquillas del recinto o en el sistema Ticketmaster. Monterrey. 23 de noviembre en el Escenario GNP Seguros.

