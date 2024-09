¿Quién es el padre del hijo que espera Karely Ruiz?

El pasado sábado 24 de agosto, Karely Ruiz sorprendió a todos al mostrar en una de sus publicaciones una serie de fotografías en las que aparece confirmando la noticia de su embarazo, lo cual hizo que las redes sociales estallaran.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”, indica la descripción de la publicación realizada en Instagram.

Asimismo, la influencer también adelantó que revelaría ese mismo día el sexo del bebé, generando diversas expectativas entre sus seguidores.

“No saben lo feliz que estoy y hoy es mi revelación. Quiero ver todos sus mensajes bonitos. Los amo. Quería contarles esto desde hace un rato porque sé que siempre estarán para mí”.

Fiel a su promesa, la modelo de OnlyFans confirmó que se encuentra esperando una niña, “Es una niña. Gracias, Dios”, indicó en su más reciente publicación. La revelación tuvo lugar en el Jardín de Las Nubes, donde el cielo se tiñó de polvo rosa, emocionando a todos los presentes en el evento.

¿Quién es el padre del bebé que espera Karely Ruiz?

Desde que se hizo pública la noticia del embarazo de Karely Ruiz, miles se internautas se empezaron a preguntar quién era el padre de ese bebé que está esperando, comenzando así las especulaciones. Según una invitación al evento de revelación de género que circuló en redes sociales, el nombre de este sería Jhon, lo que ha generado más curiosidad entre sus seguidores.

“Karely & Jhon. Acompáñanos a la revelación de género de nuestro amado bebé”, dicta la imagen que inmediatamente comenzó a circular en redes sociales.

Aunque circularon rumores sobre que Karely Ruiz podría convertirse en madre soltera, algunos videos compartidos por los asistentes a la revelación de género muestran a la influencer acompañada de un hombre que la abraza emocionado tras la aparición del humo rosa, confirmando que se encuentran completamente felices al esperar a una niña.