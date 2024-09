Victoria Ruffo rompe el silencio y revela si viajará para la quinta temporada de “De viaje con los Derbez”

Mientras se preparan los últimos detalles para comenzar a rodar las imágenes de la quinta temporada de “De viaje con los Derbez”, se espera por la respuesta de alguien que, en teoría, habría sido invitada. Se trata de Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo, abuela de Tessa y expareja de Eugenio Derbez, amo y señor de este reality show.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia Derbez, desde que Victoria Ruffo y Eugenio se reencontraron en el nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo y Paola Dalay, la relación entre ambos dio un giro radical hacia el lado positivo.

Tanto que se habría hecho una invitación formal para que Victoria se “vaya de viaje” con los Derbez. La información que corre por los pasillos del mundo del entretenimiento, es que Ruffo habría exigido llevarse la mayor parte de la “torta”, incluso por encima de Eugenio. Argumentan que ella sabe lo que representaría para el programa en cuestiones de audiencia y por eso pide esas cantidades (no especificadas) de dinero.

Victoria Ruffo habla por primera vez de este tema

La revista Quién se hace eco de una entrevista que Victoria ofreció al programa Despierta América. No habló de invitaciones, reuniones o contratos para cerrar acuerdos con “De viaje con los Derbez”, sino que hizo referencia a que la familia de su ex y su hijo mayor no la aguantarían.

“Yo sí, yo sí me iría, pero creo que ellos no me aguantarían porque mi forma de ser no va con la de ellos”, dijo Victoria Ruffo. Estas palabras hicieron que se le preguntara directamente si hay una posible participación en conversaciones, a lo que respondió: “No, la verdad cotorreamos mucho con eso (del pago), pero es imposible, digo, es ‘De viaje con los Derbez”.

Las conversaciones fueron reales y pareciera que la respuesta fue que no, pero no lo confirmó en esta entrevista.