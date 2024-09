Anahí se retiró del espectáculo para poder sanar, ya que vivió en una época mediática fuerte

Anahí fue entrevistada recientemente en “Ventaneando”, donde confesó qué la motivó a retirarse del medio artístico cuando se encontraba protagonizando telenovelas y todo fue para sanarse emocionalmente.

Antes de empezar la gira mundial con RBD, la actriz y cantante decidió tomarse un tiempo del mundo del espectáculo, porque necesitaba dedicarse más tiempo para sanar.

“Cuando yo tengo 14 y 15 años empiezo con un problema el cual todos conocieron, un problema alimenticio, dismorfia corporal muy fuerte y estando en el ojo del huracán, ¿qué pasa? Pues que todo el tiempo estaba señalada, criticada, súper bulleada y eso me lastimó mucho”, detalló Anahí.

Anahí regresó a la televisión porque ya sanó

Pese a que Anahí no quiere victimizarse, señaló que para nadie era un secreto como la atacaban y se burlaban de su trastorno, hasta en su propia cara, pues la invitaban a varios programas para mofarse de su problema alimenticio.

“Todo el tiempo estaba señalada, criticada, súper bulleada y eso me lastimó mucho”, aseguró la exintegrante de RBD y agregó: “sí me tocó duro. Te invitaban a un programa a burlarse de ti, esa es la realidad y todos lo pudimos ver, no es un secreto”.

Al crecer en un entorno tan tóxico, Anahí acepta que a los 25 - 26 años de edad siempre estaba en modo defensa y respondía mal cuando la atacaban, y aunque era consciente de que debía retirarse para sanar, no lo hizo hasta algunos años después.

“Eran otras épocas, también ahora creo que todos somos más conscientes. Ya no se habla tanto del cuerpo ajeno, del físico de alguien. Ya todos somos un poco más conscientes en esos temas. Vuelvo con este corazón más tranquilo, que ya sanó”, explicó Anahí sobre su regreso a la televisión.