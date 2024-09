Esposa de Franco Escamilla se “disculpa” con las feministas

Hace un par de días, la esposa de Franco Escamilla culpó a las feministas de no dar el respeto que tanto exigían y prácticamente las hizo responsables de incentivar las burlas hacia su hija.

“¿Dónde quedó el respeto del que tanto se jactan? Feministas, ¿dónde está la sororidad con una joven de 15 años? (...) Les encanta atacar sin bases ni fundamentos, dejándose llevar en manada por lo que oyen”, cuestionó Gaby Salazar en un video que compartió en redes sociales.

Recordemos que debido a la fiesta de quinceañera que le realizó Franco Escamilla a su hija y que presumió en redes sociales, los usuarios recordaron viejos chistes que hizo el comediante sobre los cuerpos de las jóvenes de 15 años que hacían esta celebración y empezaron a hacérselos a su hija.

Gaby Salazar sostiene que muchas mujeres sí se burlaron de su hija

En vista de que en las redes sociales señalaron que las influencers feministas sí intentaron frenar todo el bullying que estaba recibiendo la hija de Franco Escamilla, su esposa decidió recular y aclarar que no tenía nada contra ellas.

“Esto va dirigido al público en general. Resulta que yo soy machista, que soy retrógrada, que no sé qué. No, yo no estoy culpando a las feministas, no tengo nada en contra de ellas”, empezó Gaby Salazar el video que compartió en redes.

Y agregó: “Les agradezco a las mujeres que defendieron a mi hija, pero la verdad es que muchísimas mujeres de todas las edades fueron las que más crueles y más ruines en comentar bajezas sobre mi hija y sobre mí”.

Además, Gaby Salazar apuntó que su familia no tenía amistad con Adrián Marcelo para que también estuvieran justificando el atacar a su hija, con lo que hizo el influencer regiomontano en “La Casa de los Famosos México 2″.

“Esto iba al público en general, no a las feministas, tal vez mi narrativa no fue la mejor, pero entiendan que tenía a mi hija en el hospital y estábamos recibiendo miles de mensajes de odio, yo no estoy diciendo que ellas (las feministas) fueron ni les estoy echando la culpa a ellas y les ofrezco una disculpa si creyeron que mi mensaje iba dirigido hacia ustedes”, declaró la esposa de Franco Escamilla.