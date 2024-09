Fey celebra 30 años de ser la media naranja del pop

Fey debutó en 1995 con un disco homónimo, donde el techno y electro pop resaltaban en sus canciones, a solo dos meses del lanzamiento del álbum obtuvo un disco de oro, meses más tarde llegaría el platino. Media naranja, Gatos en el balcón, Me enamoro de ti y La noche se mueve, son algunos de los temas que catapultaron a la intérprete, que no solo era seguida por su música, también por su forma de vestir; camisas a cuadros sujetas a la cintura, tops que dejaban ver ombligo y donas en las muñecas, era el look que todas las adolescentes copiaban.

Fey regresa a uno de los lugares más icónicos de su carrera: el Auditorio Nacional

Han pasado casi 30 años de aquella locura, es por eso que Fey alista un gran festejo en el Auditorio Nacional, “quiero poder hacer algo que regrese todo ese amor que me han dado, quiero celebrar con mi público, con mi familia de fans”, recalcó la artista en conferencia de prensa, además, y agregó, “habrá muchas canciones, creo que contar una historia de tanto tiempo juntos, cada etapa merece un gran espacio. Pero sobre todo será un show muy energético, bailaremos desde la primera canción y no se van a sentar, porque de eso se trata, a mí me gusta hacer fiesta de verdad, vamos a bailar a cantar y de ahí no parar hasta el final”.

La intérprete aún no tiene claro cómo armará el show en si totalidad, “yo feliz hacía 40 horas de concierto, porque un ratito no basta para poder contar toda mi historia, son tantos discos, canciones y tantos nuevas cosas, es bien difícil, por eso me gustan los medleys, para dar no dejar nada afuera, me encanta hacer eso y aparte como puedes bailar riquísimo en ellos”, reflexionó.

La carrera de Fey ha tenido altas, pero también algunas bajas, sin embargo su música sigue vigente, de hecho su último lanzamiento Bailando por ti, es una colaboración con Esteman. “Creo que la clave es mantenerse emocionado y conectado con lo qué te hizo dedicarte a esto. Entonces cuando menos lo pienso, ya estoy creando algo que quiero compartir, porque nació de esa emoción de hacerlo. Creo que lo que te mantiene vigente, es no cerrarte a juicios de decir esto es malo, esta música no, me abro a todo lo que resuene con energía”.

La música de Fey aporta felicidad y buen ánimo a quien la escucha, y eso es lo que la cantante quiere seguir aportando, “me gustan interpretar temas que llenan de esperanza, de volver a recordar cómo nos sentíamos muchas de nuestras generaciones. cuando éramos adolescentes y teníamos ganas de comernos el mundo, de decir quiero ser yo mismo, aceptarme, amarme, la música da fe”.

¿Cuándo estará Fey en el Auditorio Nacional?

Será el 8 noviembre que la cantante llegue al Coliseo de Reforma.

En 1997, María Fernanda Blázquez Gil rompió récords con su serie de 11 conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional. Su récord fue mantenido hasta 2005, cuando Belinda lo superó con 12 presentaciones consecutivas. A lo largo de los años, el Auditorio Nacional ha sido testigo de los éxitos de muchos artistas, pero Fey sigue siendo un nombre emblemático gracias a sus inolvidables actuaciones.