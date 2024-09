Integrante de ‘Me Caigo de Risa’ aseguró que a Mariana Echeverría no le gusta entablar amistad con mujeres

Mariana Echeverría no salió con muy buena imagen de “La Casa de los Famosos México 2″, de hecho, mientras estuvo encerrada, salieron a relucir viejos escándalos y algunos relacionados con su relación con otros compañeros de trabajo en “Me Caigo de Risa”.

En días recientes, Gaby Platas, quien trabajó con ella en el programa de comedia, le contó a la prensa cómo fue trabajar con la actriz y si fue tan duro como se ha dicho últimamente.

De acuerdo a lo que dijo la integrante de “Me Caigo de Risa”, Mariana Echeverría era alguien sumamente profesional, por lo que no llegó a tener problemas con ella, no obstante, sí recuerda haberla escuchado decir que no le gustaba hacer amistad con mujeres.

Gaby Platas respeta la decisión de Mariana Echeverría de no hacer amistad con otras mujeres

Contrario a lo que muchos puedan llegar a creer, para Gaby Platas no representa un problema si Mariana Echeverría no quiere entablar una amistad con ella u otra mujer, porque al final del día, mientras trabajaron juntas, se comportó de manera profesional y sin conflictos.

“No le gusta tener amigas mujeres y se respeta. No tenemos una relación de amistad. Trabajo muy a gusto con ella, es muy profesional”, dijo la actriz al ser cuestionada por la actitud de su excompañera en “La Casa de los Famosos México 2″.

Mariana Echeverría ha sido muy cuestionada por las actitudes que tomó en el reality show de Televisa, entonces, como algunos excompañeros han expuesto que sí es así en la vida real, que era alguien muy conflictiva, la prensa quiere encontrar a más personas que han tenido problemas con ella.

Sin embargo, la tercera eliminada de “La Casa de los Famosos México 2″ ha dicho que no fue completamente ella dentro del reality show y que todos lo que han hablado mal, lo hicieron para colgarse.