Luisito Comunica viola las leyes de República Dominicana y es detenido por las autoridades

Autoridades de Santo Domingo, República Dominicana detuvieron a Luisito Comunica por violar la ley que prohíbe grabaciones dentro del Metro. El video en el que policías escoltan al influencer en una estación del servicio subterráneo se volvió viral.

Luisito Comunica es conocido por sus blogs de viajes, en los que narra sus experiencias en los diferentes países que visita. De esta manera, durante su estancia en República Dominicana, comenzó a grabar dentro del Metro de Santo Domingo con la intención de crear material para compartir con sus seguidores, acción que le mereció la represalia de las autoridades, pues en el país existe una ley que prohíbe las grabaciones en el sistema de transporte.

Los hechos se registraron por ciudadanos de Santo Domingo, quienes compartieron en redes sociales el video en el que el youtuber es escoltado por la policía. “Sí señor, mi país es uno de esos países raros que por alguna razón no te permiten graban en el Metro. En pleno 2024″, colocó el usuario de Instagram @marcianotech_ en la descripción de su post.

¿Por qué no se puede grabar en el Metro de República Dominicana?

En el Manual de Usuarios de los Servicios de Metro y Teleférico de Santo Domingo se puntualiza que no está permitida “La realización, toma, grabación, etc. de imágenes en las instalaciones del Metro de Santo Domingo y Teleférico con motivos no personales, salvo autorización escrita de la Entidad Transportadora. Dicha autorización deberá ser mostrada ante cualquier empleado de la Entidad Transportadora que lo solicite”.

Según usuarios que comentaron la publicación de @marcianotech_, se prohíbe grabar en el metro para evitar que tanto extranjeros, como habitantes del país se expresen mal del transporte de República Dominicana: “Eso pasa cuando ciertas autoridades tienen miedo de que los que graban digan cosas negativas del servicio donde van. El metro de RD siempre ha tenido un manejo oscuro en sus administraciones”.