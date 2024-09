No confía ni en Karime: Así fueron los tóxicos y llamativos ataques de celos de Gala con Agustín en LCDLFMx

Gala Montes se convirtió oficialmente en “la tóxica”. La actriz mexicana le hizo una intensa escena de celos a Agustín Fernández, con quien tiene una especie de romance mientras ambos están participando dentro de La Casa de los Famosos México. Lo llamativo del asunto, es que el reclamo vino por una acción del influencer argentino con Karime Pindter.

“Esta es una llamada de advertencia que te hago: la tomas o la dejas. Y a la próxima yo te digo ‘Agustín fue un gusto conocerte, somos amigos, qué chido convivir contigo en el reality y ya’ ¿me entiendes?”, le dijo Gala Montes al argentino en modo de emboscada.

Agustín aceptó las condiciones y las normas que le puso Gala, pero al mismo tiempo le dijo que estaba exagerando un poco y reveló los motivos que la llevaron a protagonizar esta escena de celos. El influencer argentino le dijo que haberle puesto la mano en la pierna a Karime es un hecho inocente, como si ella hubiese abrazado a Sian (a quien considera su amigo); lo ve como algo inofensivo.

“No, pero es distinto. No le estoy agarrando la rodilla, o sea, mi lugar, son cosas que no te tengo que explicar”, le dijo Gala. Agustín insiste en decirle que no fue para tanto y la actriz mexicana gritó: “bueno es un ejemplo. Son mis requerimiento, yo te estoy poniendo mis expectativas claras. Tu decides”, añadió Montes.

Agustín y Karime compartieron suite

Los fans de La Casa de los Famosos México expresaron que en realidad la actriz mexicana está siendo exagerada al celar a Agustín con su amiga, ya que ambos compartieron suite de líder hace semanas y la misma Karime dejó en claro que sería incapaz de hacer un movimiento romántico con él, por respeto a Gala.