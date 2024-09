Yeri Mua sorprendió a sus fanáticos al aparecer en un quirófano nuevamente: ¿Qué operación se realizará?

Yeri Mua, la reconocida influencer y cantante mexicana, ha vuelto a llamar la atención de sus seguidores al revelar que se someterá a una nueva cirugía estética. A través de sus redes sociales, compartió detalles del procedimiento y generó tanto expectativa como controversia entre su audiencia.

En esta ocasión, Mua se preparó para una intervención de aumento de glúteos, algo que sorprendió a muchos de sus fanáticos.

Desde un hospital, Yeri Mua apareció en bata y bromeó sobre su próxima cirugía, comentando: “A ver cómo me deja el doctor, me dijo que me iba a poner el cul* más grande de México. ¡Ay, qué susto!”.

Indirecta hacia Bellakath

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la indirecta hacia la cantante Bellakath, una de las figuras más comentadas en el medio.

En un mensaje a través de su grupo de WhatsApp, Mua mencionó que no podía soportar que alguien tuviera glúteos más grandes que los suyos, refiriéndose a Bellakath de manera sarcástica. Esto avivó las especulaciones sobre una posible rivalidad entre ambas, aunque la situación fue presentada en tono humorístico.

Antes de ser anestesiada, Yeri no perdió la oportunidad de interactuar con sus seguidores, mostrando los implantes que serían usados en su cirugía. En un tono jocoso, preguntó si el resultado de la operación la dejaría “deforme y aguada” o si terminaría “culona y envidiada”.

Sus seguidores notardaron en responder, generando un mar de comentarios en las redes sociales sobre las expectativas de la intervención.

Yeri Mua ha sido abierta sobre su largo historial de cirugías estéticas. Desde los 19 años ha recurrido a diversas intervenciones para cambiar su apariencia física, motivada por las críticas que recibía sobre su cuerpo.

En una entrevista previa, la influencer confesó que las inseguridades derivadas de esos comentarios la llevaron a someterse a cirugías como la lipoescultura, el aumento de busto y glúteos, y una rinoplastia. Según ella, lo único natural que conserva en su rostro son sus labios.