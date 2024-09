Alfredo Adame lanza fuertes críticas a Ninel Conde por su tranformasión estética

Alfredo Adame, actor y conductor conocido por sus controversias, ha vuelto a generar polémica, esta vez contra Ninel Conde.

En una reciente entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, Adame fue consultado por la prensa sobre los notables cambios estéticos de Ninel Conde. Lejos de esquivar la pregunta, el actor ofreció una respuesta cargada de críticas hacia la cantante.

Al preguntarle directamente sobre la apariencia renovada de Ninel Conde, Adame no tuvo reparos en expresar su desagrado.

“Ninel Conde es una de las 256 millones que me importan tres cacahuates”, declaró, dejando en claro que la actriz no es de su agrado. La respuesta rápidamente llamó la atención por su tono despectivo y directo, generando reacciones en las redes sociales.

Opinión sobre cambios físicos

Adame no solo se limitó a criticar la apariencia de Conde, sino que también arremetió contra su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

En sus declaraciones, afirmó que la cantante no tiene la relevancia suficiente para estar en “las grandes ligas” del espectáculo. “Ella no sabe quién soy yo, ella nunca se ha juntado conmigo, no tiene ese nivel para llegar a donde yo ando, ni anda en las grandes ligas… es una pobre tontita del medio del espectáculo, que las usan como carne de cañón”

En un tono más general, Alfredo también compartió su visión sobre la tendencia entre las celebridades de recurrir a procedimientos estéticos.

Según él, muchas artistas dependen de su físico para alcanzar la fama, sin preocuparse por desarrollar otras cualidades. “¿Por qué recurren?, pues porque obviamente ellas creen que viven de su físico y de manera muy mediocre se basan en eso y se les empieza a quitar el físico que medio las ayudó a salir en la televisión… lo que no cultivan es la mente y la inteligencia”,

Estas declaraciones no tardaron en generar controversia, especialmente entre los seguidores de Ninel Conde. Mientras algunos apoyan sus palabras, otros consideran que fue innecesariamente agresivo. Como siempre, el actor no pasa desapercibido con sus opiniones.