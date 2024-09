Karime Pindter evidenció que quiere sacar a Briggitte Bozzo de LCDLFM2

“La Casa de los Famosos México 2″ está en su recta final y las tensiones entre los participantes que quedan se ha hecho notar, incluso muchos usuarios han notado el cambio de actitud de Karime Pindter con Briggitte Bozzo.

La exAcaShore ha dejado claro que es una gran estratega, pues ha logrado convertir al team mar en el equipo favorito del público gracias a sus retos, no obstante, como se preparó tanto, una parte cree que no está siendo del todo sincera.

En especial, porque en las últimas semanas Karime Pindter ha querido dejar mal a Briggitte Bozzo con el resto de su equipo, empezando que le dijo a Gala Montes que ella había llorado por Adrián Marcelo.

Karime Pindter la gran estratega de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”

Hace días, Karime Pindter tuvo una conversación con Briggitte Bozzo sobre cómo debían votar y la venezolana le comentó que ya empezaba el juego individual porque tenían que nominarse entre ellos, después le contó al resto de mar que ella quería jugar sola.

Antes de eso, tras la expulsión de Adrián Marcelo, habló mal de su compañera con Gala Montes. Y cuando en el cuarto mar hablaron todos cómo debían votar, con respecto a las agujas del reloj, resulta que fue la única que no entendió cómo debía nominar, porque le tocaba darle a Arath de la Torre, pero le acabó dando a la venezolana.

La joven actriz sí siguió sus indicaciones y su comportamiento con Karime Pindter no ha cambiado, la sigue tratando igual de bien que al resto, ya que desconoce que ha hablado en su contra.

La exAcaShore logró no salir nominada, aunque no fue por no cumplir con la estrategia de nominación, sin embargo, no cabe duda que sabía que en algún momento se tenía que dar entre ellos e intentó ser a la que menos puntos le dieran, poniendo como blanco a una de sus compañeras.