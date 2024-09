Exnovio de Briggitte Bozzo explota: “la mantenía a ella, a su hermano y a su mamá”

La Casa de los Famosos México está a punto de llegar a su final. El realityshow de Endemol y Televisa tuvo una segunda temporada accidentada luego de los escándalos que se salieron de control.

Siendo el más sonado la expulsión de Adrián Marcelo por exigencia de los patrocinadores quienes abandonaron la emisión acusándola de promover antivalores que no comparten patrocinios como Rexona, Holanda, entre otros.

Como si no fuera suficiente con las controversias generadas adentro de la casa, afuera los familiares y conocidos de los habitantes también están generando contenido, como es el caso de Conrado Villagra exnovio de Briggitte Bozzo.

“Deja de hablar babosadas”

El influencer argentino respondió a sus seguidores que le mencionaron a su exnovia y tildó de ‘babosadas’ a quienes aseguraron que Briggitte lo mantenía cuando fueron novios.

El primer mensaje que respondió fue el de la usuaria gracielalubara quien le escribió “yo quisiera saber a quien apoya en la casa de los famosos”. El argentino respondió la duda con “No miro la tv, pero si he visto en todo lo que me han etiquetado”.

Pero fue otra publicación la que lo hizo entrar en cólera, se trató de un par de mensajes que Conrado también respondió.

Rousspink77 le escribió “Viéndote y digo cómo agantaste a Briggitte si no se baña”. El mensaje fue respondido por el usuario Pauli Valdez quien escribió “xq lo mantenía x el dinero mijito”.

Fue esa respuesta la que el influencer desmintió y aseguró haber sido él quien mantenía a Briggitte y a su familia.

“Hermosa, yo la mantenía a ella, a su hermano, a su mamá... deja de hablar babosadas”.

Dichas conversaciones fueron dadas a conocer el canal de youtube de Álex Kaffie.

¿Quiénes son el hermano y la mamá de Briggitte?

El hermano y la mamá de Briggitte (David Bryan Bozzo y Ligia Elena Arcila), se han vuelto populares debido a sus apariciones en el realityshow cuando han acudido como invitados a apoyarla las veces que ha estado nominada.

Incluso la noche que estuvo su hermano llamo la atención de las redes sociales y hasta aseguraron que el novio de Ricardo se enamoró de él cuando estuvieorn juntos en la gala que fue eliminado.

Hasta este momento ninguno de ellos ha respondido a los señalamientos de Conrado.