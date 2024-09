Reencuentro de RBD estaría complicado, según Anahí

Anahí, quien ha ganado reconocimiento tanto en la música, como en la actuación, está lista para regresar a la televisión como parte del programa ‘¿Quién es la máscara?’. Este nuevo proyecto, marca su retorno a la pantalla, mientras que ella y el resto de los integrantes de RBD enfrentan un complejo proceso legal. El grupo ha presentado una denuncia conjunta contra su ex representante, Guillermo Rosas, a quien acusan de un presunto fraude millonario vinculado a la gira ‘Soy Rebelde Tour’.

A sus 41 años, la actriz y cantante ha manifestado su incertidumbre sobre el futuro de la icónica banda, que alcanzó fama internacional en los años 2000, resaltando que, por ahora, su enfoque está en sus proyectos individuales.

“Pues la verdad no lo sé, en este momento lo veo complicado, el camino de cada uno está como por diferentes lugares, pero, pues no lo sé”, indicó la famosa cuando le cuestionaron sobre sus planes.

“Yo, la verdad, no hago planes, en la vida he aprendido que tenemos aquí y ahora, y hay que gozar aquí y ahora, agradecer lo vivido y no estar tanto siempre queriendo más, sino también disfrutar lo que tienes hoy”, continuó diciendo a las cámaras de Ventaneando.

Sin embargo, más allá de todo lo comentado, la cantante y actriz afirmó que confía que el cariño que se tienen va a poder más que cualquier diferencia entre ellos.

“Este año se cumplen ya 20 años, entonces, es una vida, una vida transcurrida juntos, y yo creo que eso es lo que hay que llevarse siempre en el corazón”, indicó.

Para finalizar, Anahí negó que en el momento la agrupación se encuentre trabajando en una nueva producción discográfica, dejando en claro que, a pesar de que pasen los años, en su corazón estarán los momentos compartidos con sus compañeros.

“Hicimos varias canciones, grabamos varias canciones, la verdad es que no sé, no tengo idea qué va a pasar con eso. Yo amo a RBD, yo en mi corazón tengo a Mía Colucci por el resto de mi vida, o sea, yo soy Mía Colucci, a mí no me la quita nadie (…) es algo que amo tanto, que disfruté tanto, que quien no haya podido ir y vea un video, se podrá dar cuenta cómo se me desbordaba el alma ahí (en los shows)”, dijo.