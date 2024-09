Apio Quijano admite que le hacía falta volver a estar con Wendy Guevara

Apio Quijano acudió con su pareja a la fiesta patria de Wendy Guevara, de hecho, fueron los primeros invitados en llegar y al día siguiente le dedicó unas lindas palabras a su amiga.

El cantante reveló que se la pasó muy bien en la fiesta que organizó su amiga, quien le confesó que no ha podido ver el video cuando él se despide de ella en el baño en la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”.

Wendy Guevara y Apio Quijano llegaron a formar una linda amistad en el reality show, donde se vio que, a pesar de ser tan diferentes, tuvieron una conexión y aunque ahora no compartan tanto, sigue estando presente.

Apio Quijano le dice a Wendy Guevara que de él puede esperar una amistad verdadera sin otras pretensiones

“Hubo varios momentos bonitos con Wen y yo en la fiesta, porque le dije: ‘te amo mucho y te extraño’. Y cuando me fui… Le escribí y le dije: ‘Wen, se me había olvidado la falta que me haces’”, compartió Apio Quijano con sus seguidores.

El integrante de Kabah recordó todos los momentos que vivió con Wendy Guevara dentro de “La Casa de los Famosos México”, ya que estuvieron hablando mucho el día que hizo la fiesta patria con Nicola Porcella.

“También le dije: ‘recuerda que mi amistad siempre va a ser desinteresada’, o sea, nunca va a ser con un fin diferente, o sea, le dije: ‘yo siempre voy a hacer tú amigo’”, expresó Apio Quijano.

A muchos usuarios les agradó las bonitas palabras que le dedicó el cantante a Wendy Guevara y esperan que ella lo sepa valorar. Asimismo, una parte cree que fue una indirecta o advertencia a las amistades que tiene la influencer a su alrededor actualmente, que se están aprovechando que sigue estando en la cima de popularidad para sobresalir de algún modo.