Demi Moore: “Nunca me he ido”

El 49 Festival Internacional de Cine de Toronto fue testigo del renacimiento de muchas actrices que triunfaron con su belleza en los 80 y 90. Demi Moore suena con fuerza para las nominaciones a los Oscars de este año gracias a su película ‘The Substance’, un relato sobre la búsqueda de la juventud.

“Esta película tiene algunos temas muy poderosos sobre el envejecimiento y la belleza, sobre los estándares que todos mantenemos”, dijo Moore, quien espera que la película generé conversaciones sobre “el diálogo negativo que muchas personas tienen con la idea de la belleza”. Para ella, la experiencia es importante. “Creo que historias como ‘The Substance’ podrían conducir a un cambio cultural. Es necesario un cambio de percepción hacia una mayor expansión de la belleza en todas sus formas, tamaños, colores y preferencias”.

La actriz no quiere que llamemos a ‘The Substance’ su regreso al cine, según dice “nunca me he ido”. Sin embargo, es cierto que la estrella de ‘Ghost’ recupera ese espacio del que la habían extirpado. “Hay que entender que la fama es fugaz”, apuntó en Toronto. La película encaja dentro del género de terror y está destinada a convertirse en un título de culto. Dirigida por Coralie Fargeat, que recibió una ovación de pie de 13 minutos en su estreno en el Festival de Cine de Cannes el pasado mes de mayo, llegará a los cines de todo el mundo a finales de septiembre.

Moore da vida a la gurú del fitness televisivo Elisabeth Sparkle, a quien el chauvinista jefe de su cadena (Dennis Quaid) le muestra la puerta de salida porque quiere una estrella más joven. Sin embargo, un nuevo procedimiento médico anunciado como ‘La Sustancia’ llega a manos de Sparkle, dándole la oportunidad de desconectarse semanalmente con su yo más joven, interpretada por Margaret Qualley. “Nunca me había cruzado con un guion tan interesante como este. Cuando mi manager me lo envió, me pidió que lo leyera con calma. Me siento muy orgullosa del personaje porque es un viaje salvaje en extremo, casi fantasmagórico, tan inusual que corres un gran riesgo al interpretarlo. Eso lo hace mucho más atractivo” confesó la actriz.

“Me siento muy orgullosa del personaje porque es un viaje salvaje en extremo, casi fantasmagórico, tan inusual que corres un gran riesgo al interpretarlo. Eso lo hace mucho más atractivo” — Demi Moore, sobre su personaje en ‘The Substance’

Pocos actores y actrices son capaces de mantenerse en el tiempo triunfando a lo largo de cuatro décadas, sin embargo Moore tiene una capacidad única para continuar en lo más alto sin perder glamour o estatus. Una historia de terror corporal contra la obsesión por alimentar el ego en una época donde el mundo se ve a través de ‘selfies’. Una versión feminista con una narrativa audaz sobre la adicción a esclavos cánones de belleza. Contemporánea, grotesca y extrañamente divertida, ‘The Substance’ está en la línea estilística de ‘Titane’ , la cinta que ganó en Cannes hace tres años.

Coralie Fargeat, la escritora y directora de ‘The Substance’ juega con la idea del doble con Demi Moore interpretando a Elizabeth Sparkle, una actriz en declive que está a punto de perder su trabajo en un programa televisivo de ‘fitness’ que recuerda mucho a Jane Fonda. Un día encuentra una substancia que permite al cuerpo desdoblarse en otra versión más juvenil, como un filtro subordinado a la persona real. Moore reveló que la película aborda la perspectiva masculina de la mujer. “La cinta expresa esa imagen idealizada que tenemos las mujeres de lo que el hombre busca en nosotras. Hemos aceptado ideales de belleza que no se corresponden con la realidad, aunque los estamos cambiando. Creo que estamos viviendo un momento de muchos cambios en la sociedad con respecto a la imagen de la mujer”, explicó la actriz.

Cuando la réplica surge, interpretada por Margaret Qualley, la fábula de Fargeat se transforma en una narración contra los estándares de belleza infringidos en las mujeres y perpetuados cientos de años por una sociedad que castiga envejecer. Cuando se le preguntó a Moore cómo se navega Hollywood según va cumpliendo años, ella, que conoce bien la industria, fue muy clara. “¿Cómo lo navegas? Simplemente apareces y enfrentas lo que tienes frente a ti lo mejor que puedes. Creo que lo más importante es cómo te sostienes a ti mismo, no cómo te sostiene el mundo qué es exactamente de lo que trata ‘The Substance’. Hay que acabar con esa perspectiva masculina de la mujer idealizada, que nosotras, como mujeres, hemos aceptado”.

Al seleccionar el guión la actriz dijo: “Busco cosas que me saquen de mi zona de confort; la oportunidad de hacer una mejor persona y actor. Esto tocó muchos temas que todos enfrentamos. Todos buscamos validación y pertenencia. Al hacer ‘The Substance’ descubrí cómo caemos en los extremos. Creo que salí con una mayor aceptación de mí misma de la que tenía”. Sobre la desnudez en la pantalla dijo que fue “una experiencia muy vulnerable, pero junto a Margaret Qualley me sentí segura. Eso nos permitió una ligereza necesaria en esos momentos tan absurdos. En última instancia, se trata de dirigir la comunicación hacia una confianza mutua”, agregó Moore. Su belleza, insuperable a sus 59 años, nos la recuerda Moore en su constante postureo en redes sociales, donde suele aparecer sin maquillaje. Adicta a probar rutinas y tratamientos, confiesa la importancia de ‘no perder el tiempo’. “Cada uno debe hacer lo que quiera, es algo personal, aunque yo recomiendo empezar a cuidar la piel desde la juventud”.

También en streaming

La actriz adelantó también detalles de su papel en el próximo drama de Paramount+ de Taylor Sheridan, ‘Landman’, del que reveló que espera regresar al rodaje para una segunda temporada a principios de 2025. “Es un mundo muy interesante que se desarrolla en la próspera ciudad de Fort Worth, Texas. Es una especie de subcultura que no hemos visto antes. Interpreto a la esposa de un magnate del petróleo con mucha ropa bonita. La serie explora temas relacionados con el petróleo, y luego, por supuesto, surge se convierte en un delicioso drama familiar”.

19

de septiembre es la fecha de estreno de ‘The Substance’ en cines.