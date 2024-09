Julio Camejo asegura que lo echaron de LCDLFM2 por sus declaraciones

Hace unas horas, poco después de que finalizara la gala de “La Casa de los Famosos México 2″, Julio Camejo compartió un video en sus redes sociales en el que reveló que lo habían echado y por eso no pudo quedarse a recibir a Sian Chiong.

En vista de que los familiares del participante cubano viven en Cuba, la producción le pidió a su compatriota y amigo que fuera a la gala en muestra de apoyo.

No obstante, no les gustó lo que Julio Camejo dijo en defensa de Sian Chiong, ya que se llegó a tocar el tema que el actor siempre se salvaba a él mismo, y alegó que a las mujeres independientes no le gustaba que los hombres la salvaran.

Julio Camejo afirma que hizo enojar a la producción de “La Casa de los Famosos México”

Durante la gala de eliminación, los panelistas estaban discutiendo la decisión de Arath de la Torre de salvar a una de sus compañeras de equipo en lugar de a él mismo y que resultó coherente con lo que le llegó a reclamar a Sian Chiong anteriormente, cuando no salvó a Sabine Moussier.

“La visión romántica es la que todos vimos, la de caballero que pone el pecho ante las balas y salva a la dama y esa es una visión muy linda, y está la visión social, donde está la mujer empoderada, que no te pide que la salves”, fue parte de lo que dijo Julio Camejo con respecto a este tema.

A lo que el Borrego Nava le replicó que estaba hablando algo que no tenía que ver con lo que discutían, ya que el punto fue que Arath de la Torre sí fue coherente con lo que le llegó a reclamar a Sian Chiong, pues salvó a una compañera y se dejó en la placa.

Pese a que la discusión no fue tan fuerte como en otras ocasiones, parece ser que a la producción de “La Casa de los Famosos México”, no le gustó lo que dijo Julio Camejo: “Para toda la gente que me está preguntando que por qué no me quedé en la gala a recibir a Sian, pues nada... parece que las cosas que empecé a decir en la gala no gustaron y me mandaron en patitas y patines afuera, pero bueno”.