P1Harmony habla del nuevo álbum ‘Sad Song’ y de su próximo concierto en México

A pesar de las 15 horas de diferencia entre México y Corea del Sur, P1Harmony, la banda de K-pop habló sobre las actividades que están por realizar y que tiene que ver con México. Theo, Keeho, Jiung, Intak, Soul y Jongseob, iniciaron la entrevista con un breve saludo en español, “estamos felices de saludarlos, nos vemos pronto y los queremos mucho”.

P1Harmony y su esperado comebak con el séptimo mini álbum (Foto: Cortesía)

Los idols contaron sobre el concepto de este comeback que incluye un tema que habla sobre los superhéroes, en conjunto con las emociones que conlleva: soledad, tristeza, que no te sientes escuchado o que te ignoren.

“Esta canción es nuestro comeback que toma a esos superhéroes que después de salvar al mundo viene la tristeza y, a veces, soledad. Lo que esta canción intenta mostrar a nuestros fans es que podemos superar esos sentimientos con diversión y música, es algo que realmente queremos poner en todo esto. La canción lleva un mensaje de que no importa que tan mal lo estás pasando, al final todo se puede superar”, compartió Keeho.

El título del séptimo mini álbum de P1Harmony Sad Song tiene un arte que remite como a una película, en el que se convierten en héroes, sonriendo antes de la cena con un ardiente fondo.

<i>“Queríamos recompensar ese amor que nos dieron lo más pronto posible y esperamos que los fans aprecien y amen este nuevo álbum y a Sad Song como lo hicieron con Killin’ It y que también apoyen los shows en vivo próximamente”</i> — Keeho

Los idols mencionaron cómo fue el proceso de seleccionar las canciones para este nuevo álbum.

“Fue algo muy personal, sobre todo ganas de probar nuevas formas de crear música y que se adecue al concepto general. Cada quien seleccionó las favoritas de este álbum; por ejemplo a mí me gusta Last Hope que es muy energética o a Keeho, It’s All Right, además de que él personalmente estuvo a cargo de la producción”, agregó Jiung.

Este nuevo material conjunta una serie de ritmos y géneros movidos, enérgicos, ruidosos, dándole ese toque fácil de escuchar, “este álbum es más fácil de escuchar porque es un poco más tranquilo y relajado. Es ideal para un clima frío como es octubre”, dijo Soul.

El álbum mantiene su esencia de hip-hop, pero con nuevas influencias, incluyendo la música latina, “hemos mejorado en coreografías, la música y visuales, aprendiendo de cada experiencia para ofrecer actuaciones más auténticas. La creación de coreografías toma aproximadamente tres meses y se adapta al concepto de cada video. Desde nuestro debut hemos tenido una palabra clave que es héroe que forma parte de nuestro concepto; cada vez tratamos de mejorar y aprender de nuestros errores”, explicó Keeho.

Daily Routine of P1Harmony in the World los llevará a varias partes del mundo, incluyendo México.

“Queremos que los P1ECE mexicanos vean esta nueva etapa del grupo con el nuevo álbum. El regresar a México después de un tour que fue ya hace mucho, nos emociona mucho por volver a ver a los P1ECE mexicanos y que vean nuestra evolución, sobre todo que se olviden de todo al escuchar en vivo a la agrupación”, añadió Theo.

P1 Harmony debutaron en 2020 con su primer mini-álbum DISHARMONY: STAND OUT. Conocidos por su concepto y su narrativa e inspirados en la ciencia ficción, la boy band combina varios géneros, como el hip-hop, el rock y la música electrónica, en su música y sus actuaciones.

