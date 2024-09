Paola Durante revela qué esperaba que ocurriera en la final de ‘La Casa de los Famosos’

Desde su salida de ‘La Casa de los Famosos México’, Paola Durante ha mantenido una presencia constante en diversos medios, incluyendo televisión, podcast y YouTube. Recientemente, la modelo concedió una entrevista a ‘Un Tal Fredo’, donde habló abiertamente sobre su experiencia en el reality show y su vida personal.

Durante la conversación, Paola explicó que su motivación para participar en el programa era mostrar su verdadera personalidad y superar el estigma asociado al caso de Paco Stanley. “Yo quería llegar con Mario a la final era mi sueño. Hace 25 años que nos dejaron salir porque no pudieron demostrar que no hicimos nada y después tuvimos un hate impresionante. Nos juzgaron y la pasamos muy duro Mario. Y yo dije esto no los merecemos... llegar a la final. Tal vez no ganar, pero sí llegar a la final con mi team Mar”, indicó la modelo.

Aunque fue la primera eliminada del reality show, Paola reconoce que su salida resultó beneficiosa para ella. “Gané el amor del público y era lo que estaba buscando le digo. Te juro que soy muy feliz por eso, pero pues sí me hubiera encantado llegar a la final”, dijo.

“Cuando Mario salga y vea lo que logramos de que ya la gente nos ame que ya no nos juzgan de que nos piden perdón y nos dicen Perdón por porque nuestra generación si te entiende la generación pasada tu generación no te entendió, pero nosotros sí los entendemos”.

Durante la entrevista, Paola habló también sobre las relaciones que formó dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. Mencionó que conectó especialmente con Shanik, Gomita y Gala, destacando que con ellas se sintió más cómoda y comprendida. La famosa dijo que por parte de ellas sintió apoyo en momentos claves del reality Show.

Además, recordó algunos episodios que la marcaron, como los enfrentamientos entre Gala y Adrián Marcelo, con los que ella se identificó debido a las tensiones que también vivió en su paso por el programa. Aunque no profundizó en los detalles de estos conflictos, Paola explicó que este tipo de situaciones le ayudaron a reflexionar sobre la convivencia y las dinámicas entre los participantes.

“Yo también he recibido mucho maltrato desde niña. De mi papá, de los hombres y de mí misma”, señaló, agregando además que ella también le hubiese dado un alto a Adrián Marcelo.

“Y hasta un puñetazo tal vez le hubiera soltado porque lo que él hacía (Adrián Marcelo) yo lo viví en carne propia de esa chiquita”, dijo.

Por otro lado, Durante habló sobre una anécdota que le marcó su vida, sobre todo en el tema de las cirugías estéticas.

“Una vez escuché a Gomita que dijo que ella se volvió adicta a las cirugías porque cuando la cuidaban sentía mucho amor. Y yo me identifiqué con ella, cada vez que me operaban mi mamá me hacía caldito de pollo y estaba ahí conmigo... y me cuidaba y era amorosa. Todos estaban ahí cuando estuve en la cárcel también toda mi familia estuvo ahí... entonces como que yo buscaba algo para llamar la atención y el amor de mi familia y de mis amigos”.