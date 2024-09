El inédito video en donde aparece Nodal con Cazzu que desata rumores de un posible regreso

El cantante compartió un mensaje molesto y le envió una indirecta a su ex

Una vez más, Christian Nodal y Cazzu han captado la atención del público luego de que se filtrara un video en el que se les ve celebrando el primer año de su hija, Inti, juntos. Este encuentro ha dado lugar a diversas especulaciones sobre una posible reconciliación entre el cantante mexicano y la rapera argentina, reavivando las esperanzas de sus seguidores.

Al mismo tiempo, el suceso ha vuelto a poner a Ángela Aguilar en el ojo público, ya que en su momento fue señalada como “la tercera en discordia” en esta relación.

En el material audiovisual, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se puede ver a Nodal, Cazzu e Inti disfrutar de una reunión familiar, donde se les ve compartiendo un momento alegre mientras bailan juntos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado si desean retomar su relación sentimental, las imágenes han provocado una gran expectativa entre sus fans, quienes han seguido de cerca su historia de amor. Por ahora, el futuro de la pareja continúa siendo incierto, pero su reciente acercamiento ha dado mucho de qué hablar.

Christian Nodal envía mensaje tras críticas por no aparecer en las fotos del cumpleaños de su hija

El pasado 14 de septiembre, la hija de Christian Nodal y Cazzu cumplió su primer año, por lo que, al ver que el cantante de música regional mexicana no realizó ninguna publicación que hiciera referencia a su hija y tampoco fue visto el las fotografías que mostró la argentina, muchos de los usuarios se fueron en su contra, ya que afirmaron que este no quería compartir con la pequeña, siendo catalogado de “mal padre”.

En medio de esta polémica, Nodal, quien hace poco se casó con Ángela Aguilar, decidió decir unas palabras para aclarar los rumores.

“Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales. Dicen: ‘Qué mal esto, qué mal lo otro’. Yo soy bien consciente y no hablo de los fans. Hablo de los medios, desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos, hasta reales y de todo tipo”, indicó el famoso.

“Veo cómo usan una imagen con mi hija para decir: ‘Este cabrón no quiere pagar manutención’; ‘Que una jueza...’; ‘Que es un negocio...’. Hablan tanta mierd... Se inventa tanta mierda que yo no tengo estómago para leerlos”, continuó diciendo.

“Un post, así sea con todo el corazón y con toda la mejor energía, se hace un ‘mierdero’ de comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no. Yo no tengo estómago para eso. Es simplemente eso”, señaló.

“Yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. Que siempre intenta estar ahí para ella y que para estar con ella vuela 24, 26 o 28 horas para poder compartir días con ella. No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos. Es una bebé”, fueron algunas de las palabras ofrecidas por Christian Nodal.