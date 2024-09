Rolando Villazón: “Si quieres hacer carrera internacional, sí estás obligado a salir de México”

Rolando Villazón, uno de los tenores más destacados de su generación, ha forjado una carrera que lo ha posicionado como una figura clave en el mundo de la ópera. Ahora, está de regreso en México para ofrecer tres galas, luego de una larga ausencia de casi 15 años.

“Me estoy dando la alegría de regresar después de bastantes años, casi 14. Así que empezamos en Torreón y Guadalajara con dos galas de ópera y zarzuela; luego voy a la UNAM a dar un recital de piano”, comentó el tenor mexicano en entrevista con Publimetro.

El tenor Rolando Villazón tras una larga ausencia está de regreso en México (Foto: Andreas Hechenberger)

Hay que recordar que en 1999, ganó el segundo premio en el concurso Operalia, organizado por Plácido Domingo. Desde entonces, Villazón ha recorrido los escenarios más importantes del mundo, incluyendo el Teatro alla Scala de Milán, el Royal Opera House en Londres, la Ópera de París y el Metropolitan Opera de Nueva York.

“Estoy en un momento de mucha alegría y libertad, donde puedo combinar los proyectos. Estoy preparando mi papel número 52 que interpreto al final del año con en El murciélago de Johann Strauss; además, mi papel 53 que canto a principios del año que entra en Romaneo de Mozart, que aparte estaré cantando el aria en Guadalajara, casi por primera vez”, añadió.

<i>“Estoy muy contento, digamos que estoy en un momento de mi carrera donde afortunadamente tengo muchos proyectos, nuevos papeles que preparar y la libertad de crear mis propios proyectos”.</i> — Rolando Villazón

Además de su carrera como tenor, Villazón es un director de escena, escritor y presentador. En los últimos años, ha asumido roles como director de festivales y ha sido una figura importante en la promoción de la ópera entre las nuevas generaciones.

“He hecho mucho público en Europa, además he llegado a una audiencia que no es la típica de las salas de concierto de la música clásica o teatros de ópera, lo cual me da mucho gusto; es una manera de hacer promoción a esta forma artística tan maravillosa, esta disciplina musical. Debo aclarar que no porque venga ese tipo de público, yo cambio lo que les presento, no canto canciones de Bocelli aunque sean muy bonitas, porque presento el repertorio en el que creo, el que llevo en el corazón, en el que he trabajado en el estilo y técnica. Soy un cantante clásico y lo que llevo a México son zarzuelas, arias y ópera que es a lo que me he dedicado por los últimos 30 años”, puntualizó.

Villazón, a los 52, uno de los tenores más importantes del mundo. Y eso es resultado de muchas cosas. De que, de niño, cantaba en la ducha y alguien le sugirió que estudiara canto lírico.

“Trabajé como payaso, soy embajador de los payasos de Nariz Roja, estoy feliz de llevar un payaso dentro con una vocación lúdica. No tengo teléfono inteligente, tengo un teléfono tonto y solo me importa que los mensajes atraigan al público hacia la música clásica”

Para finalizar señaló, “el mayor triunfo es lograr que el público se olvide quién eres tú arriba del escenario y estén viendo al personaje que estás interpretando o apreciando la música. La derrota, es que el público no logre ver al personaje”.

Mexicanos emigran a Europa

Villazón, es un cantante lírico, quien explicó las razones de que la mayoría de los tenores trabajan y vivan fuera de México.

“Si quieres hacer una carrera internacional sí estás obligado a salir de México, sobre todo ir a vivir a Europa, porque es ahí donde sucede todo y están las cercanías con los teatros, eso te permite tener una vida familiar y una conexión con teatros de diferentes países. Eso no te lo da ningún país de Latinoamérica, incluido México. Hay que buscar hacer una carrera internacional, por eso tienes que hacerlo yéndote de México”, indicó.

El tenor nacido en la Ciudad de México, resaltó que hay pocas oportunidades en Latinoamérica y pocas funciones en teatros, algo que ha disminuido en los últimos años.

“Creo que hay esfuerzos de otras entidades y también privados, ahí está el malabarismo que sucede en todas partes del mundo con las limitaciones y posibilidades de cada país para apoyar a la lírica. Hay más mexicanos fuera de México haciendo carrera internacional, en comparación de hace 20 años. Hay muchas voces importantes como la de Ramón Vargas, Javier Camarena, Arturo Chacón que tienen la luz, pero otras no tanto”, señaló.

<i>“Nuestro trabajo como intérpretes de la música clásica es hacer que a la gente le guste la musica clásica, que no está peleado con hacer crossover”</i> — Rolando Villazón

El tenor Rolando Villazón tras una larga ausencia está de regreso en México (Foto: Cortesía)

Top tenores mexicanos

Plácido Domingo. Reconocido como uno de los tenores más importantes de todos los tiempos, su carrera abarca más de seis décadas, con más de 150 roles interpretados.

Javier Camarena. Conocido por su capacidad para realizar do de pecho con gran facilidad, es uno de los tenores más queridos en la actualidad.

Francisco Araiza. Este tenor lírico ha sido un pilar en la escena operística, con una carrera internacional destacada y un repertorio que abarca desde Mozart hasta Rossini.

Ramón Vargas. Respetado por su técnica y expresividad, Vargas ha sido una figura constante en los principales teatros de ópera del mundo.

Rolando Villazón. Con su energía y carisma, Villazón ha conquistado los escenarios de todo el mundo, combinando su talento vocal con una pasión por el arte.

Arturo Chacón. El tenor mexicano, también desarrolla su faceta como compositor.

Galas en México