Influencer Tammy Parra viajó a Colombia a operarse los senos: Así lo anunció en redes sociales

La influencer mexicana Tammy Parra ha llegado a Cartagena de Indias, Colombia, para someterse a una operación de aumento de senos. La noticia fue compartida por Parra a través de sus redes sociales, donde cuenta con una audiencia de más de 5,2 millones de seguidores.

En un video publicado en sus plataformas digitales, Parra explicó que esta decisión responde a un acto de “amor propio” y no a presiones externas. La creadora de contenido detalló que busca sentir mayor seguridad y comodidad con su cuerpo.

Tammy Parra comentó en su publicación que la cirugía no es para complacer a los demás, sino para alinearse con su propia imagen ideal.

“Voy a operarme. Después de darle tantas vueltas al asunto, lo decidí. Y no, no se trata de complacer a los demás, es una elección personal que me hace sentir mucho más segura y cómoda con mi cuerpo”, dijo Parra.

Retoque adicional a una cicatriz

Además del aumento de senos, Tamm se someterá a una cirugía para mejorar una cicatriz en la parte baja de su abdomen. Esta cicatriz ha sido un recordatorio de un período difícil en su vida, pero Parra ha expresado su deseo de mejorar su apariencia sin eliminarla por completo. La influencer mencionó que, aunque la cicatriz no puede borrarse del todo, está decidida a hacer la intervención para sentirse más a gusto con su cuerpo.

La publicación de Tammy Parra ha generado una amplia gama de reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos han mostrado su apoyo y buenos deseos, otros han presentado opiniones críticas. Los comentarios en sus redes sociales reflejan tanto entusiasmo como escepticismo, demostrando la diversidad de opiniones sobre su decisión de someterse a estas cirugías.

Controversias pasadas

En abril de 2024, Tammy Parra recibió la Medalla al Mérito Cultural del Congreso de Colombia, un galardón que causó cierta controversia en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que el premio debería haber sido otorgado a figuras con una trayectoria más significativa en el ámbito cultural.

A pesar de las críticas, Parra expresó su agradecimiento por el reconocimiento y valoró la oportunidad de conectar con sus seguidores en Colombia.

Hasta el momento, no se ha revelado el nombre del cirujano plástico que llevará a cabo las intervenciones estéticas de Tammy. La influencer continuará actualizando a sus seguidores sobre su experiencia a través de sus redes sociales, proporcionando detalles sobre cada etapa de su viaje y proceso de recuperación.