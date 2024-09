Rosalía vivió un incómodo momento con un fanático

Rosalía ha dado de qué hablar durante esta semana. La cantante vivió un momento incómodo que fue criticado incluso por los internautas. ¡Quédate y te contamos!

Recientemente, la artista española experimentó una situación inusual durante un encuentro con un fanático. El incidente, que fue capturado en video y se ha difundido ampliamente en las redes sociales, muestra una sonrisa no muy agradable de la famosa mientras posa para una fotografía con un seguidor.

¿Qué pasó?

Durante este breve encuentro, el fanático la abrazó por la cintura sin su consentimiento, lo que claramente la incomodó. La reacción fue retirar la mano del seguidor, un gesto que tuvo que repetir varias veces ante la insistencia del sujeto.

¿Estuvo bien el seguidor?

Algunos argumentan que la conducta del fanático fue inapropiada y una invasión a la privacidad de la artista, otros sugieren que podría haber establecido límites más claros desde el principio. Mira algunos de los comentarios en la red social X.

“Parece que Rosalía le dio al fan una “motomami” lección de espacio personal”.

“Es bueno que la gente respete a los artistas, se supone que el tipo no debe mover la mano de esa manera”.

“O sea ella lo está abrazando, pero él no la puede tocar?, si no quieres que te toquen, no tocas. Fin”, son algunas de las opiniones en Internet.

¿Qué dijo la cantante?

Por lo pronto, no se ha visto algún pronunciamiento de la ex de Rauw Alejandro, a pesar de que muchos manifiesten que el acto vivido puede reconocerse como acoso sexual.

Después del incidente con este fan, Rosalía continuó su interacción con los seguidores presentes, manteniendo su profesionalismo.

Se distanció y prosiguió con sus actividades, demostrando su capacidad para manejar situaciones difíciles con compostura.