Jaime Maussan ofrece su casa a fans y amantes de los extraterrestres 👽

Jaime Maussan es uno de los comunicadores más populares de los últimos años; el especialista en fenómenos aéreos no identificados cuenta con un gran número de videos y fotos que, en su momento, se popularizaron de gran manera.

Uno de los sucesos más icónicos fue cuando, en septiembre del año pasado, Maussan acudió a la Cámara de Diputados para presentar dos cuerpos de supuestos seres extraterrestres, lo cual fue desmentido por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pese a lo antes dicho, sus seguidores no pararon de apoyarlo e incluso aseguraron que Jaime estaba luchando contra una ola de ataques por solo decir la “verdad”. Ahora, en pleno 2024, el director de Tercer Milenio utilizó su cuenta X para dar un anuncio que sorprendió a más de una persona: el hombre ofrece su casa.

Sí, por más raro que suene, Maussan renta su casa en el reconocido espacio Airbnb: “¡Última hora! Después años explorando lo desconocido, quiero invitar a los más apasionados a compartir mi rincón más persona: mi casa”, es parte del texto que colocó el usuario en el portal perteneciente a Elon Musk.

Para las personas interesadas en dormir en este sitio, se podrá hacer reservación a partir del 25 de septiembre a las 11 de la mañana. De igual manera es posible ver, en el sitio, fotos de cómo es la casa y el interior del domicilio que está causando un gran número de opiniones en X.

“Los aliens ya apartaron todas las fechas. No hay disponibilidad en los próximos 2 años”, “Me siento un poco decepcionada, esperaba algo más espacial, no todo lo contrario jajajaja”, “Ahí estaremos querido Jaime” o “¿Que no esa zona forma parte del Área Natural Protegida del Desierto de los Leones? ¿No es peligroso fomentar el turismo en el suelo de conservación?” son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.