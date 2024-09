“¿Y yo qué?”, Leire Martínez estalla ante comparaciones con Amaia Montero

Amaia Montero ha permanecido entre las principales tendencias de redes sociales, especialmente después de reaparecer en un escenario durante uno de los conciertos de Karol G en Madrid, dejando como resultado diversas reacciones y rumores sobre su posible regreso a La Oreja de Van Gogh.

Pese a que rápidamente la artista desmintió estos comentarios, algunos usuarios siguen haciendo evidente su interés en que Amaia Montero regrese a la agrupación, por lo cual Leire Martínez, actual vocalista de La Oreja de Van Gogh, habló del tema, señalando su molestia.

Amaia Montero y Karol G compartieron escenario en España.

Leire Martínez estalla ante posible regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Fue durante una entrevista para Navarra Televisión en donde Leire Martínez reveló que no tiene ningún problema sobre los rumores que surgen del regreso de Amaia Montero, no obstante, señaló que resulta molesto las comparaciones o comentarios negativos que recibe sobre su paso dentro del grupo.

“Es verdad que no me gustan las faltas de respeto y a mí que se diga que Amaia Montero vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso. Si Amaia vuelve, y si fuera verdad o si no fuera verdad, pudiera pasar o no, yo es algo que ahora mismo no me planteo”, dijo.

Asimismo, ante las expectativas de los fanáticos por el regreso de Amaia Montero, la actual vocalista de La Oreja de Van Gogh explicó que el resto de los usuarios se olvidan del papel que ha desempeñado dentro de la agrupación.

“Todo el mundo se olvida de que hay una cantante en el grupo. El grupo será el que tenga que decir si esto no va a ser así o no. A mí lo que no me gusta ver y escuchar son determinados comentarios de ah pues qué bien, qué estupendo, qué maravillosos y yo digo: ¿y yo qué?”, añadió.

Finalmente, Leire Martínez hizo hincapié en el legado que ha dejado en el grupo luego de 16 años de formar parte, por lo cual reveló que le parece desagradable sentir que algunos seguidores le restan importancia.

“Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo y que llevo 16 años en este grupo. Sí que me resulta feo eso, el ver que parece que no importa nada”, explicó.