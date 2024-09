Conoce a NOA y Kaiisito, los dos nuevos talentos de Cincodoce

Hace algunas semanas, el reconocido club ‘Cincodoce’ sorprendió a sus miles de clientes, amantes de la música urbana, con un anuncio que solo confirmó el esfuerzo de este espacio para impulsar a nuevos talentos: crearon una disquera.

Durante sus primeros tres años de vida o mejor dicho, de fiesta, este lugar ha sido una opción original y diversa para la vida nocturna de la ciudad, por eso, muchos seguidores se alegraron ante el anuncio de una nueva disquera, un proyecto que surge de la necesidad de evolucionar y ampliar su impacto en la escena musical mexicana.

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar y catapultar a los talentos emergentes dentro del panorama urbano del país, ofreciendo una plataforma integral que abarca desde la creación musical hasta la promoción en redes sociales.

NOA presenta nuevo EP ‘noartistfound’

NOA, un talentoso artista emergente en la escena musical, está listo para dejar una huella imborrable con el lanzamiento de su esperado EP ‘noartistfound’. Este nuevo proyecto marca una fase significativa en la carrera del compositor, quien encontró en la fusión de melodías pop y ritmos urbanos la fórmula perfecta para expresar su identidad única.

En entrevista con Publimetro, el joven aseguró estar feliz y contento por vivir algo que siempre quiso, “El EP es una retribución a lo que fue mi carrera pasada, a lo que fue antes de firmar, un pequeño guiño y cómo, hasta con sátira, hablo de lo que pasó con mis rolas”, las cuales desaparecieron.

Al ser cuestionado sobre en qué lugar le gustaría tener una presentación, NOA aseguró que “le tengo mucho cariño a mi ciudad a Saltillo, quiero llenar el Francisco I. Madero que es el estadio más grande en Saltillo, le caben como 20 mil personas más o menos. A mí siempre me ha gustado porque yo veía a mis oyentes y decía ‘Güey, yo ya llené con mis oyentes el estadio’”.

Kaiisito estrena ‘Pestañas’, una invitación a salir de la tristeza y disfrutar la noche

Kaiisito, prometedor artista mexicano del género urbano, lanzó su nuevo sencillo titulado ‘Pestañas’. Con una propuesta fresca y diferenciada dentro del reggaetón, Kaiisito invita a su audiencia a vivir una experiencia musical única, llena de emociones y ritmos envolventes.

Kaiisito, cuyo nombre real es Luis David Rosales Hernández, es un compositor e intérprete comprometido con cambiar la percepción del arte y los artistas en México. Su pasión por la música abarca múltiples géneros, desde el freestyle rap hasta el dancehall, reggaetón, y trapsoul, demostrando su versatilidad y creatividad como artista.

“A pesar de que mis inicios fueron en el rap, nunca me sentí representado por la comunidad y las ideas que rodean este género, por eso siempre me moví a otros géneros como el dancehall, reggaetón, trapsoul,” comenta Kaiisito sobre su evolución musical. Su interés por la música lo ha llevado a componer no sólo géneros urbanos, sino también huapangos y regional mexicano, mostrando su amplitud artística.