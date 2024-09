Paul Stanley comparte cómo le ha ido en sus primeros días como papá

En días recientes, Paul Stanley fue cuestionado acerca de cómo está asumiendo su nuevo rol de papá, ya que hace una semana que nació su hija y confesó que ha sido una experiencia que le ha cambiado la vida.

El conductor de los programas “Hoy” y “Miembros al aire”, compartió cómo han sido los primeros días como papá a las afueras de Televisa, tras el nacimiento de su hija Victoria el pasado 10 de septiembre.

“Bendito Dios que todo salió bien, sacó 9.9 la niña de calificación, entonces la Vic con todo. Pues emocionado (estoy)…”, aseguró Paul Stanley sobre su rol de papá.

Paul Stanley admite que sí se puso nervioso durante el parto

Paul Stanley confesó que el día del parto sí estaba nervioso, además de que se sintió inútil, pues fue su esposa, Joely Bernat, quien atravesó por todo el trabajo de parto y él quería hacer algo para ayudar, pero no podía.

“No me da miedo la sangre, nada más que sí estaba con mi celularcito así (temblando), la presión…”, dijo el conductor y actor al periodista, asimismo, le confesó que se ha vuelto un experto preparando mamilas.

“Yo me dedico a hacer mamilas ahora, soy experto. Está dando pecho y fórmula, ya sabes que si llora (la bebé) es cólico, popó, leche o dormir”, detalló Paul Stanley.

Con respecto a la falta de sueño de los padres durante los primeros meses de vida del bebé, afirmó que no le ha molestado tener que levantarse para alimentar a su hija: “A mí que no me gusta que me molesten mucho cuando estoy dormido y en paz, esto te cambia la vida porque lo haces con amor, te emociona, no me causa problema”.

Paul Stanley finalizó diciendo que las abuelas de su hija Victoria, así como el resto de la familia, estaban sumamente emocionadas con ella.