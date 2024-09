“Sentí cierto rechazo”, Conductor de LCDLFM revela mala experiencia con Sian Chiong

La salida de Sian Chiong del reality show de Televisa ha dejado un sinfín de reacciones en redes sociales, especialmente por las repercusiones que tuvo que enfrentar como parte de las acciones y comentarios que hizo dentro de la casa, pero no solo eso, ya que Mauricio Garza volvió a señalarlo por sus actitudes al presentarse en una de las dinámicas del programa.

El pasado domingo 15 de septiembre se llevó a cabo la gala de eliminación, dejando como resultado la partida de Sian Chiong de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo cual algunos de los panelistas y presentadores aprovecharon para retomar algunos de los momentos más populares del actor dentro del show.

Sian Chiong eliminado de LCDLF MX 2 en la semana ocho. Sian Chiong eliminado de LCDLF MX 2 en la semana ocho. (Captura de pantalla.)

Conductor de LCDLFM revela mala experiencia con Sian Chiong

En medio de los señalamientos que enfrenta el actor cubano por su paso dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, Mauricio Garza compartió una transmisión en vivo para hablar de su experiencia al recibir a Sian Chiong en el foro después de su salida del reality show, señalando que sintió rechazó de parte del famoso.

“Siempre se tiene que como hablar, tener un poquito de tacto porque pues el habitante va saliendo, pero en verdad nunca fuimos groseros ni nada, al contrario yo sentí cierto rechazo de su parte, ¿si viste o no Wendy?”, dijo.

Asimismo, durante la plática con Wendy Guevara, el conductor que forma parte del proyecto de Televisa aseguró que Sian Chiong evitaba verlo y responder sus preguntas; sin embargo, Mauricio explicó que intentó seguir la dinámica sin tomarle importancia como en la temporada pasada, ya que protagonizó una polémica discusión con Apio Quijano.

“No me volteaba ni a ver, pero yo dije, me vale v****, yo dije no me volteó a ver, qué hago, yo sigo conduciendo, me porté al nivel decente, ya no corrí a nadie como en la temporada pasada al Apio”, explicó entre risas.

Captan enfrentamiento entre Sabine Moussier y Sian Chiong

Este domingo 15 de septiembre se llevó a cabo la gala de eliminación, dejando como resultado la partida de Sian Chiong de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo cual algunos de los panelistas aprovecharon para acercarse al actor, entre ellos Sabine Moussier.

En medio de la controversia por su salida del programa, Sabine aprovechó la oportunidad para enfrentar a Sian sobre algunas actitudes y comentarios que realizó el actor dentro de la casa, el momento de la discusión fue captada por Pablo Chagra, quien se encontraba transmitiendo en vivo.

Por su parte, Diego Erice, conductor de ‘La Casa de los Famosos México’, intentó intervenir en la situación para calmar la tensión entre los habitantes, tomando en cuenta que aún se estaban llevando a cabo algunas actividades por la transmisión del programa.