Hombre le pide matrimonio a bailarina en bar de Tabasco

X es una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo; día con día, millones de personas acceden a este sitio para ver los hechos noticiosos más populares. Las políticas de Elon Musk permiten que los usuarios compartan imágenes y videos que serían censurados en otros sitios.

Pese al gran número de grabaciones, en los últimos días se comenzó a viralizar el momento en que un hombre le pidió matrimonio a su enamorada. Si bien esto es una tradición muy común, ¿Qué hizo que los internautas se fijaran en este acto? La realidad es que el involucrado pidió la mano de una bailarina en el bar en el que trabajaba.

De acuerdo con los diversos informes en X, el sujeto pidió la mano de la bailarina que se encontraba trabajando: “En un bar conocido como ‘La Curandera’ ubicado en Paraíso, Tabasco, Mexico, un verdadero ‘macho alfa lomo plateado’, decidió pedir la mano de una bella dama que trabaja en el lugar”, se puede leer en la publicación que suma más de 100 mil reproducciones.

Para cerrar esta historia la cuenta responsable de subir los hechos insertó: “Mientras los clientes vibraban con la música, el héroe se arrodilló ante su el futuro amor de su vida, con un anillo de compromiso en mano y un corazón lleno de ilusión. Y así, en medio de la algarabía y el jolgorio, nació un compromiso que promete ser duradero”.

La publicación no cuenta con un seguimiento que de información sobre cuándo podría ser la boda o qué hicieron los ahora comprometidos: “Conocí un amigo acá en mi país, El Salvador, y lleva ya 47 años casados y 3 hijos. Qué viva el amor”, “Ese hombre se ha sacado la lotería, porque ella lo va mantener, en ese trabajo siempre hay demanda”, “El amor rompe paradigmas” o “el verdadero amor lo tiene el hombre; no importa su vida pasada y no lo hace por interés o dinero, es porque la quiere”, son mensajes de los internautas que desearon lo mejor a los enamorados.