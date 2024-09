Wendy Guevara rechaza invitación a cenar de Sian Chiong por miedo a que le escupa a su comida

Mientras aún se encontraba dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, Sian Chiong realizó comentarios desafortunados respecto a Wendy Guevara. Ahora que salió del reality, pidió disculpas y la invitó a cenar, no obstante, la influencer rechazó la oferta por temor a que el cubano le escupa a su comida, como lo hizo en la del Team Mar.

Sian Chiong se vio envuelto en polémica después de escupirle a la comida que pertenecería a los miembros de Team Mar dentro de LCDLFM. Una vez afuera, aclaró que no escupió de verdad; no obstante, sigue siendo un tema de conversación.

Wendy Guevara no quiere cenar con Sian Chiong

Mientras participaba en el reality, Sian realizó algunas críticas a Wendy Guevara por las que pidió perdón, e incluso prometió invitarla a una cena para limar asperezas. Por su lado, Wendy no creyó que las disculpas fueran sinceras, por lo que frente al micrófono de Eden Dorantes expresó: “Julio Camejo me cae muy bien, él me mandó un video donde Sian me decía que lo disculpara, pero yo creo que se vale más cuando te nace a ti y que tú lo hagas de corazón y no que lo diga otra persona”.

La creadora de contenido admitió que no lo sigue en Instagram, por lo que no ha podido ver el mensaje directo que el cubano mencionó que le envió; sin embargo, confesó que no aceptaría cenar con él debido a que no se conocen, y agregó: “Imagínate donde me invite y me escupa la pasta, no. Acuérdate que en esta vida lo que sembramos es lo que cosechamos”.

Wendy Guevara responde a Sian Chiong

En el mismo encuentro con los medios, la influencer abordó las críticas por parte de Sian: “No puedes estar hablando o demeritando a alguien que no conoces y es lo que no me agradó mucho de él, el decir de mí que no estoy preparada o algo, yo digo: ‘¿Quién eres tú para decirme que no estoy preparada? Si en todo caso yo hice mejor las cosas dentro de La Casa que tú, porque saliste repudiado y yo fui la que salió amada”.

Y respecta a las palabras del actor en una transmisión en vivo con Pablo Chagra, Shanik Berman y Marie Claire en las que aseguró que Agustín puede irse a vivir con él, Wendy comentó: “Los del cuarto de Agustín se la pasan aquí afuera queriendo ser los buenos, no saben el contexto de las cosas vivieron con él dos meses y algo, no se conocen bien, al final de cuentas nadie se lo va a llevar a ningún lado, nadie lo va a ayudar. Obviamente dicen eso porque tienen que quedar bien con la gente, porque quedaron como los más pen… y los más odiados”.