“Ya ví que no canto mal las rancheras”: Cristian Salguero, noveno eliminado de La Academia

Cristian Salguero se convirtió en el noveno eliminado de La Academia. El alumno originario de Guatemala y que tiene 22 años fue eliminado el pasado domingo tras ser el menos votado en la aplicación de TV Azteca.

La eliminación de Cristian sorprendió al público en el foro pues no podían creer que saliera del reality luego de la sorprendente interpretación que hizo de ‘El Rey’ la cual fue elogiada por Espinoza Paz, quien le dijo que su interpretación lo había trasladado a su infancia y que fue muy alegre.

Sin embargo fue esta interpretación la que originó la pelea de la noche entre Lolita Cortés y Héctor Martínez luego de que la crítica explotara en contra del director del reality por no haber puesto a interpretar a los alumnos las versiones clásicas de las canciones que se presentaron en el programa del 15 de septiembre.

“Me quedé a tres conciertos de la final”

El exacadémico dijo que no se esperaba ser eliminado del concurso aunque no por eso está triste sino todo lo contrario: “Estoy feliz, contento y satisfecho con lo que logré; me quedé a tres conciertos de la final nada más . Entonces pienso que es un resultado satisfactorio”.

El cantante contó a Publimetro que este sábado 21 de septiembre regresará a Guatemala para ofrecer un concierto y recibir una gran bienvenida en su país pues debido al éxito del reality, Cristian se ha convertido en un orgullo nacional para los guatemaltecos.

Además nos confesó que tras su salida del proyecto seguirá abriéndose camino en la música en cualquier lugar del mundo donde pueda hacer lo que lo hace feliz: la música.

“Está en mis planes siempre ir a buscar mi sueño por todos lados; ya sea en México, Guatemala o cualquier parte del mundo. Donde yo esté feliz haciendo música y dedicándome a lo que amo hacer, ahí voy a estar”.

“Ya ví que no canto mal las rancheras”

El académico que se ganó el reconocimiento del público que domingo a domingo era ovacionado con el grito “Cristian, hermano ya eres mexicano” nos confesó que aunque en su país ya había interpretado canciones rancheras, no lo había hecho con la impresionante producción de La Academia a cargo de Andrés Tovar.

Por lo que al joven le gustaría seguir experimentando en este género el cual le trajo muy buenas criticas de los críticos y sus maestros.

“Ya ví que no canto mal las rancheras, me gustaría ver que más puedo lograr en ese género pero muy a mi estilo; estoy imaginando en qué forma podemos hacerlo para seguir incursionando en ese género”.

¡Es más sabio y más creativo que hace dos meses!

Cristian quien ya había visitado nuestro país y a quien le encanta la comida mexicana, también dijo que lo mejor que le pasó en ‘La Academia’ fue el aprendizaje que obtuvo a diario en sus clases pues se considera más sabio y más creativo de lo que era hace dos meses.

“Soy una persona más sabia que hace dos meses, una persona con un punto de vista diferente, más inteligente, más pendiente de los detalles y mucho más creativo; eso me gusta mucho”.

Por último nos reveló que que aunque no tiene un favorito para que gane la competencia de canto la cual llegará a su final el próximo domingo 6 de octubre, considera que Isaveli Laina podría convertirse en la ganadora del concurso debido al gran avance que ha tenido.

“Ya estaba en un nivel alto y ahora está en un nivel mucho más alto, admito mucho a Isaveli”, finalizó.