Brian Taylor y Hellboy hablaron de qué hace tan perdurable al personaje de los cómics

Entrevista con el director y protagonista de "Hellboy: The Crooked Man"

Hellboy está de vuelta en la pantalla grande, y la nueva propuesta de la franquicia ya se proyecta en las salas de cine en México. Brian Taylor, director de Hellboy: The Crooked Man dio un panorama de este película que es protagonizada por Jack Kesy.

“No pienso en términos de que ‘es un reboot’ o intentar comenzar una nueva franquicia; esto es una película que debe valerse por sí sola. Siempre he dicho que no es una imitación barata de una película de Guillermo del Toro que está valorada en millones de dólares. Intenté remontarme al joven Hellboy, un tipo errante, sarcástico, conmovedor y fumador que se topa con apariciones y sucesos sobrenaturales y trata de ayuda lo mejor que puede”, explicó Brian Taylor.

Entrevista con el director y protagonista de "Hellboy: The Crooked Man" (Foto: Cortesía.)

El icónico héroe del cómic de Mike Mignola, se adaptó por primera vez para acción real con la película homónima de Guillermo del Toro de 2004, que obtuvo críticas positivas.

Inspirada en el cómic de 2008 que Norma Editorial publicó en nuestro país bajo el título de Hellboy 14: El Hombre Retorcido, la película seguirá a Hellboy y a un agente novato del BPRD varados en la zona rural de los Apalaches de la década de 1950. Allí descubrirán una pequeña comunidad perseguida por brujas y dirigida por un demonio local con una conexión inquietante con el pasado de Hellboy: El Hombre Retorcido.

“Esta es una película de terror popular con una dosis de humor, misterio y drama. Muchos me dicen que parece una película independiente y no está lejos de la realidad. Creo que tomar elementos del mundo del cómic, hace que haya una mayor conexión, así que los fans no se van a decepcionar, eso espero”, añadió el cineasta.

<i>“Si los fans han esperado una película de Hellboy que realmente sea una adaptación de una de mis historias, creo que por fin la van a tener”</i> — Mike Mignola, creador del personaje

Mientras que el actor Jack Kesy, habló de cómo fue su acercamiento con Hellboy, “estamos tomando directamente del cómic, y gran parte del equipo ha hecho parte del trabajo establecido hasta la creación de esta prótesis. Lo hicieron de tal manera que no era una cara de goma; De hecho, pude actuar y, hasta donde yo sé, puedes ver mi personalidad. Cuando puedes, aportas tu propia personalidad y tus propias elecciones, pero soy un fiel a Hellboy”.

¿Porqué Hellboy perdura?

Ha tres décadas después de su debut, Mignola cree que todo se reduce a una cosa: a pesar de su apariencia imponente es simplemente “un tipo normal” que se gana la vida luchando contra demonios: “No intenté inventar un superhéroe. Creo que el hecho de que escribí Hellboy como un tipo (normal) y no como una copia al carbón de algún otro personaje de cómic comercial lo hizo original”.

¿De qué se trata Hellboy?

Hellboy y un agente novato del BPRD se quedan varados en los Apalaches rurales de los años cincuenta. Allí descubren una pequeña comunidad embrujada, liderada por el Hombre Torcido.

La cinta es protagonizada por Jack Kesy, Jefferson White, McNamara, Adeline Rudolph y Tom Ferrel, entre otros.