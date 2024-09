“El camino como solista es de paciencia”, Christopher Uckermann

La vida no siempre nos da su mejor cara, pero son los momentos difíciles los que brindan un mayor aprendizaje, y más cuando cuentas con más de 25 años de trayectoria en el medio artístico. Christopher Uckermann lo sabe bien, el cantante ha vivido grandes momentos de gloria, pero también procesos complicados que lo han llevado a entender mejor el quién es ahora, pero sobre todo el saber cuál es el Christopher que quiere mostrar con su nueva producción musical.

Christopher Uckermann retoma su carrera como cantante en solitario

“Quiero plasmar una conexión mucho más real y honesta con mis seguidores, no significa que en el pasado no lo haya sido, pero digamos que en el pasado tenía lanzamientos musicales y de alguna manera me llegaban en otros proyectos, actorales o similares y ponía en pausa la música, entonces para mí, ahorita es darle una continuidad a la música, porque creo que tengo que expresar lo que he sentido en este proceso de maduración y sobre todo que conozcan más a profundidad partes de mi ser no. En el caso el sencillo, que es Pase lo que pase, habla sobre las armas gemelas, que son temas que a mí me gustan mucho”, explicó el intérprete en entrevista con Publimetro.

“En realidad ya es mucho tiempo de la industria, creo que más tiempo de lo que he descansado, y ¡qué bueno! Pero, la parte musical dentro de lo que era el grupo es muy importante, pero la parte solista siento que la gente no la ha podido percibir realmente. Ahora sí fue decir ‘quiero que la gente conozca esa parte a mí’, y no le eché tanta cabeza, simplemente me metí al estudio hacer música y creo que es el reflejo más honesto de mi ser”, agregó.

Pase lo que pase fue un tema que Uckermann creó junto con Juan Ariza, también marca el inicio de una nueva etapa, en la que conoceremos qué hay en la mente del cantante a través de distintos géneros musicales, temáticas y sonidos que marcan un antes y un después en su carrera. “En el álbum encontramos una mezcla de sonidos de los 70s y 80s, es un ritmo muy bailable, también encontramos ciertos ritmos funk, también otras canciones más chill, más relajadas, pero dentro de una línea de pop contemporáneo. Hay bailes muy pop, pero digamos, un poquito menos estructurado en el sentido de que no hay coreografías pop, como tal todo es muy abstracto, hasta cierto punto dramático en ciertas cosas, es un proyecto muy introspectivo”, agregó.

Esta faceta que presenta Christopher Uckermann también tiene gran influencia de temas místicos, sobre todo de la numerología. “Aprendí mucho más a través de mi chica, ella es una numeróloga muy buena. Acerca de los números, obviamente influyeron mucho en todo este álbum, siempre me ha llamado la atención todos los temas místicos desde niño, y comparto mucho en redes sociales acerca de eso; por eso decidí plasmarlos en los visuales, en los vídeos que filmamos en la Ciudad de México en un bosque”.

Christopher Uckermann habla del inicio después de RBD

Uckermann también habló sobre el darle vuelta a la página de RBD, “bajarse de un engranaje tan grande y por lo que la gente me pregunta musicalmente, obviamente es un proceso nuevo, de alguna manera comienzas desde cero, porque mucha gente no conoce ese lado, entonces, tengo paciencia, sé que es un proceso lento, pero al final quiero simplemente ir conectando con seguidores, y si se suma un público nuevo, maravilloso.El camino como solista es de paciencia”.

¿Qué pasó con RBD?

Hace un año, Christopher Uckermann vivió una etapa con la agrupación en su esperado regreso a los escenarios, “fue una gran experiencia. Fue muchísimo trabajo. Creo que la parte de volver a estar en el escenario con tanta gente y volvernos a encontrar fue maravilloso, y fue la razón por la que realmente lo hicimos y conectamos con mucha gente”, explicó el intérprete, quien también hizo referencia a las demandas que se desencadenaron al finalizar el tour.

“Hay gente dentro de esta ecuación que no tenía los mismos intereses que nosotros y eso pues de alguna manera se vio reflejado, tuvimos que parar la gira, son cosas que pasan en la industria que no te esperas que van a pasar a ese nivel. Pero a mí me dejó un un gran aprendizaje en cuanto a la parte empresarial, ahora reviso todo porque hay mucho tiburón allá afuera, me dejó una piel dura, pues a veces te metes en un estanque de tiburones”.