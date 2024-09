Kimberly La Más Preciosa habla de su éxito en ‘Perfume de Gardenia’

A pesar de todo el revuelo que generó el anuncio de que Kimberly La Más Preciosa formaría parte del elenco de la obra “Perfume de Gardenia”, el productor confió en ella y su participación ha gustado a la mayoría del público.

La influencer ha sorprendido gratamente con su actuación, aunque muchos creían que no lo iba a hacer bien, porque dijo que no necesitaba prepararse para asumir este rol.

En días recientes, Kimberly Irene concedió una entrevista a través de videollamada al programa “De primera mano”, donde compartió que una señora se le acercó para decirle que le había encantado su actuación en “Perfume de Gardenia” y eso le pareció sumamente gratificante.

Kimberly La Más Preciosa todavía está dispuesta a participar en una temporada de “La Casa de los Famosos”

En “De primera mano” le preguntaron a Kimberly Irene su opinión del conflicto entre Sian Chiong y Wendy Guevara y no dudó en defender a su amiga, porque no le parece correcto que el actor cubano la haya juzgado de esa manera sin conocerla.

No obstante, espera que eso sea una lección para todos, porque muchos hablan de otros sin realmente conocerlos. Los conductores del programa de farándula también quisieron saber si la influencer estaría dispuesta a participar en “La Casa de los Famosos”.

Tomando en cuenta de que se especuló mucho que Kimberly La Más Preciosa sería una de las participantes de este reality show y en vista de lo que les pasó a los grandes favoritos como Ricardo Peralta y Adrián Marcelo, la influencer y actriz asegura que todavía estaría dispuesta en participar.

Kimberly Irene dijo que cada temporada de “La Casa de los Famosos” era diferente, pero ella está segura de quien es, por lo que no teme a que la funen mientras esté en el programa.

También sacó a relucir el rumor de que la productora del reality show no la quería porque consumía “sustancias”, y reveló que la llamó y le dijo que ella no haría eso en el programa, solo iba a ofrecer quién era, aunque agradece no haber participado porque cree que ahora le está yendo mejor.