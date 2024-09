“No me permitieron continuar en Netas Divinas”: Paola Rojas se quiebra al anunciar su salida de Televisa

La reconocida periodista mexicana Paola Rojas conmovió a sus seguidores al anunciar su salida de Televisa a través de un emotivo video en redes sociales. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, expresó su profundo agradecimiento a la empresa donde trabajó casi tres décadas y, en especial, a la audiencia y el equipo de “Netas Divinas”.

“Lo decente, lo respetuoso y lo considerado es despedirse. Lamentablemente, no hubo oportunidad de despedirme al aire y lo lamento mucho, les pido a ustedes y a la audiencia de Netas Divinas una disculpa por eso, no fue una decisión mía, sin embargo, me despido por esta vía que es la que tengo, es sobre la que, digamos, sí decido yo, es sobre la cual tengo yo control”, confesó la conductora, visiblemente afectada por la situación.

Rojas destacó la importancia de los cierres y los rituales de despedida, lamentando no haber podido despedirse al aire de sus compañeras y del público que la acompañó durante tantos años.

“Me despido de ustedes y me despido también a través de esta vía de mis compañeros, porque insisto, lamentablemente ya no hubo oportunidad siquiera de despedirme de ellos y abrazarlos y agradecerles. Gracias desde aquí”.

Aunque no reveló detalles específicos sobre los motivos de su salida, Rojas mencionó que tiene nuevos proyectos en el ámbito informativo que la obligan a tomar esta difícil decisión.

“Tengo nuevos proyectos, nuevas cosas para mí en el ámbito informativo y bueno, pues lamentablemente estos nuevos proyectos no son compatibles, no me permitieron en Televisa continuar en Netas Divinas y al mismo tiempo abrazar estos proyectos que ya vienen. Toca seguir adelante, toca seguir trabajando, toca seguir comunicando, toca seguir abrazando mis banderas de siempre”, aseguró.

¿Paola Rojas se va a Imagen Televisión?

Aunque la periodista no ha confirmado oficialmente su próximo destino, fuertes rumores apuntan a que Paola Rojas podría unirse a Imagen Televisión para tomar las riendas del programa “DPC”, tras la salida de Nacho Lozano. Esta especulación se intensificó luego de la partida de Ciro Gómez Leyva de Imagen Televisión para encabezar un nuevo proyecto en colaboración con España.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de ninguna de las partes involucradas. La incertidumbre en torno al futuro profesional de Paola Rojas mantiene a sus seguidores y a la industria de la comunicación pendientes de cualquier novedad.

La salida de Paola Rojas de Televisa representa el fin de una era para la periodista y para millones de televidentes que la han seguido a lo largo de su carrera. Su emotiva despedida ha generado una gran cantidad de comentarios y muestras de apoyo en redes sociales, donde sus seguidores le desean lo mejor en esta nueva etapa.

En los próximos días se espera que Rojas brinde más detalles sobre sus futuros proyectos y despeje las dudas en torno a su posible incorporación a Imagen Televisión. Mientras tanto, la periodista se despide de Televisa con gratitud y con la mirada puesta en nuevos desafíos profesionales.