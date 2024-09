Productora de ‘La Casa de los Famosos México’ revela que filtraron su número telefónico

En el programa “Así las Cosas” de W Radio, llegaron a entrevistar vía telefónica a una de las productoras de “La Casa de los Famosos México”, quien les reveló que su número telefónico se llegó a filtrar.

Kirén Miret, productora de Endemol, compartió en el programa de radio que tras filtrarse su número varias personas empezaron a amenazarla con arruinar su negocio y hasta le amenazaron con atentar contra su vida.

“Hemos visto un fenómeno tremendamente violento, que también forma parte de este experimento social y yo creo que este programa no fue conceptualizado de esta manera, porque cuando este programa nació no había redes sociales”, declaró la productora de “La Casa de los Famosos México”.

Kirén Miret no teme a las amenazas y asegura que ya realizó la denuncia correspondiente a la policía cibernética

Kirén Miret opina que las redes sociales se han convertido en otro “jugador” de “La Casa de los Famosos México”, que es tan poderoso, que puede llegar a alterar la percepción del juego en el exterior.

“Gracias a las redes, este juego se ha trasladado al exterior de maneras, a veces, muy divertidas y emotivas, y a veces de maneras muy agresivas y violentas. El formato evolucionó”, explicó la productora de Endemol sobre el impacto de las redes sociales en el reality show.

Asimismo, Kirén Miret indica que, más allá de ser una víctima, considera que le tocaron los daños colaterales de las emociones que despierta “La Casa de los Famosos México”.

“Mi teléfono se filtró en redes sociales, cosa que no debería pasar, lo reporté en la policía cibernética. Me tiraron la cuenta de Instagram”, contó la productora y agregó que muchas personas aprovecharon esa filtración para amenazar su persona y su negocio.

“Amenazas de muerte que no me asustan en lo personal, pero me parece de mucha injusticia que un programa tenga que destapar esto”, sentenció Kirén Miret y aseguró que su colega de Televisa, Rosa María Nogueron, también ha tenido que atravesar una situación similar.