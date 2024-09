Sian Chiong pasa por un momento difícil y admitió... “la regamos”

Sian Chiong no ha dormido bien desde su salida de La Casa de los Famosos México, el domingo pasado. El octavo eliminado ha decidido no cancelar ninguna entrevista para tratar de aclarar algunas acciones y palabras que protagonizó en el reality show.

A casi tres días de su expulsión, el cubano platicó con Publimetro a quien le confesó que no pasa por un buen momento, sobre todo en lo emocional, por el constante “bombardeo” de hate en redes sociales.

“Es un momento difícil, es un momento en el cual la situación está muy delicada -obviamente-, porque las acciones que tuvimos nosotros no fueron las adecuadas o correctas en muchos sentidos. Ahorita es un momento de reflexión, de entender en qué nos equivocamos y reflexionar para tratar de ser mejores personas”, dijo Sian Chiong con mirada triste.

El joven actor y cantante cubano, ha generado gran controversia tras su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Conocido por su trabajo en telenovelas como La Mexicana y El Güero, el actor entró a la famosa casa con grandes expectativas, pero su paso por el reality no ha estado exento de escándalos.

Sian Chiong reveló en entrevista que no pasa por un buen momento (Foto: Televisa.)

“Me ha sorprendido mucho ver mi versión (...), ver esa versión intensa del juego, ver esa versión de competitividad, de querer ganar a toda costa. Trato de entender la verdad en mi estrategia de juego, nunca quise que le hiciera daño a alguien, si lo terminé haciendo, por eso pido una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas”.

Desde su llegada, Sian ha sido objeto de múltiples críticas por sus estrategias de juego, que algunos consideran manipuladoras, y por sus comentarios sobre otros compañeros, lo que ha generado tensiones en la convivencia. Estas actitudes han polarizado a la audiencia, dividiendo a los seguidores del programa entre quienes lo apoyan por su sinceridad y aquellos que lo acusan de ser conflictivo.

“Si volviera a entrar, pues elegiría mantenerme fiel a la mentalidad con la que entre la primera semana que era llevar la fiesta en paz con todos, pero si hubo un momento en que se sentía que si llevábamos la fiesta en paz no íbamos a gana; así se sentía que teníamos que ir a luchar si no íbamos a perder. Rescato los momentos de felicidad tan grande que hice y el hecho de aprender una lección, aprender cosas que para mí no estaban claras, sobre todo, de ser una mejor persona. Todo eso es lo que me llevo, porque los errores te hacen mejorar”, explicó.

<i>“No quería dejarme llevar por el fuego, pero la regamos, porque nadie entró a la casa queriendo que su juego lastimara a otra persona. Cometimos errores que estuvieron muy mal, ahora nos toca reflexionar y poner el pecho por delante de las situaciones y pedir las disculpas necesarias”</i> — Sian Chiong

Uno de los momentos más comentados fue su enfrentamiento con otros concursantes, donde se le señaló por hacer comentarios fuera de lugar, encendiendo aún más el ambiente dentro de la casa. Sin embargo, Chiong se ha defendido, argumentando que está jugando con autenticidad y que en un reality de esta magnitud es imposible complacer a todos.

“Los cambios son un poco el reconstruirte. El creer que cualquier broma que hagas o digas para ayudar un compañero están bien, ahí adentro se nos vinieron en contra. Las bromas fueron chistosas para nosotros (Cuarto Tierra) pero para la mayoría eno fueron chistosas, uno tiene que sensibilizarse con el público. Tengo mucho que trabajar para ser mejor ser humano”, dijo el exhabitante.

¿Logrará redimirse ante el público o su paso por el reality lo marcará de manera negativa? Solo el tiempo lo dirá, “espero superarlo”, indicó.

<i>“Es un camino largo, es una vereda boca abajo y hay que aguantarse, porque lo que no puedo hacer es dejarme caer a pesar de estar en un coche boca abajo. Tengo que aguantar los golpes que me vayan dando en el camino”</i> — Sian Chiong

Cuarto Tierra y Adrián Marcelo, ¿lado tóxico?

Al preguntarle si creía que Adrián Marcelo fue el elemento tóxico en Cuarto Tierra respondió, “yo no voy a decir eso nunca, creo que cada quien es responsable de sus acciones y si alguien se sintió influenciado, pues la responsabilidad es de esa persona por dejarse llevar por otra persona”, puntualizó Sian Chiong.

