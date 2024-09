Usuarios graban pelea entre mujeres en Línea 2 del Metro

El Metro de la Ciudad de México es uno de los transportes más utilizados en el país. Millones de personas acceden, todos los días, a las diversas estaciones que conectan a varias partes de la capital del país y Estado de México. Lamentablemente, las lluvias hacen que los trenes disminuyan la velocidad y esto repercute en la cantidad de usuarios en los andenes que esperan subir a los vagones.

Los afectados suelen utilizar sus redes sociales para reportar los retrasos, sin embargo también suben videos de cosas extrañas que pasan en las instalaciones, tal como la pelea que tuvieron dos mujeres en la Línea 2. Una cuenta de X, ante Twitter, difundió el clip que, con duración de 26 segundos, muestra cómo las involucradas usaron la violencia como solución a sus problemas.

Las féminas convirtieron el andén en ring y comenzaron a violentarse: “Derivado de la NULA Vigilancia en las estaciones del Metro de la Ciudad de México, se presentó una riña entre dos vendedoras del Metro por vender en la estación que no le correspondía”, se puede leer en la publicación que suma miles de reproducciones en redes sociales.

Los internautas no pararon en colocar sus puntos de opinión con relación al percance: “Para empezar no creo que sea por vender donde no les toca y, aclaro, si son vagoneros pero lo que expresan en su lindo y hermoso tono da a entender que una anda de chismosa y le fueron a cerrar el hocico”, “Les pusieron a la GN y dijeron que estaban muy vigilados... Me cae que ningún chile les embona”, “Ese es vicio viejo. Décadas han pasado y el comercio informal crece, crece, crece y crece...” o “Pero no se suba alguien con un perrito o alguien se brinque el torniquete porque aparecen en manada y con prepotencia los policías del Metro”.