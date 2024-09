¿Fan de Karely Ruiz es el padre de la bebé que espera la modelo?

Karely Ruiz es una de las mexicanas más populares en internet. Desde hace más de dos años, la presentadora se convirtió en una de las modelos más seguidas en internet. Si bien su contenido es dirigido para mayores de edad, la realidad es que muchas personas la conocen por los constantes sorteos que realiza en sus redes sociales, asimismo suele hacer donaciones a personas vulnerables o fundaciones que ven por el bien de los animales.

Ahora, en este 2024, la influencer sorprendió a todos con una serie de fotos en las que evidenció su embarazo. Sí, Ruiz utilizó su cuenta de Instagram para compartir imágenes en las que es posible ver el vientre. Cientos de usuarios colocaron mensajes de felicitaciones, sin embargo una gran parte de los espectadores se preguntaron ¿Quién es el padre del bebé?

Karely da pistas de quién podría ser el padre de su hija

En los últimos días, la actriz de películas para mayores de edad subió una serie de fotos en las que se ve a su presunta pareja, misma que podría ser el padre de su hijo. Ahora, si bien la mujer tapó el rostro del hombre, sus seguidores descubrieron que el involucrado cuenta con un tatuaje muy característico: tiene el rostro de Karely. Ruiz.

Hace unos meses, la influencer se vio envuelta en el ojo del huracán al difundirse, presuntamente, una grabación en la que se ve cómo tenía relaciones con un fan. Sí, hay varios comentarios sobre el hecho de que el video mencionado se haya grabado con un seguidor que se tatuó la figura de la modelo, lo que generó centenares de opiniones acerca de los límites de la relación entre influencers y sus seguidores.

Pues el joven señalado es el mismo que ahora aparece junto a Karely, hecho que inquietó a muchos internautas, quienes no pararon de comentar: “¿Ese no es el fan del video?”, “Ya sabemos quién es el papá”, “Qué preciosidad, no puedo creerlo” o “El que se tatuó su cara”.