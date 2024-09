“Estoy contenta”, Wendy Guevara revela que se mudará con su nueva pareja

Wendy Guevara se ha convertido en una de las personalidades más populares de México, por lo cual su vida personal sigue levantando algunos rumores, especialmente relacionados con sus vínculos sentimentales; al respecto, la influencer compartió detalles sobre los planes que tiene con su nueva pareja.

La ganadora de la primera temporada de LCDLFM ha sido bastante transparente al compartir diversos aspectos de su vida, por lo cual no dudó en hablar de los planes que tiene con su pareja para poder tener un balance entre su vida personal y profesional.

Wendy Guevara Wendy Guevara se declara "fan de una relación" y le dan la razón. (Instagram @SoyWendyGuevaraOficial)

Wendy Guevara revela que se mudará con su nueva pareja

Al respecto de los detalles, durante una transmisión en vivo, Wendy Guevara reveló que con su pareja tienen planes de mudarse juntos, explicando la dinámica que tendrían, tomando en cuenta sus compromisos laborales.

“Quedamos en algo él y yo, pues como intentarlo, se va a ir a vivir conmigo a lo mejor a León, así en mi casa, cuando yo venga acá a México, él va a ver a su familia y yo me quedo aquí en esta casa cuando yo venga a Ciudad de México y ya nos regresamos a León, pero estamos pensándolo en hacer”, dijo.

Pese a que la influencer mexicana descartó por completo planes de boda, intentó hacer evidente que se encuentra feliz por el momento que experimenta en su vida amorosa.

“Es que ustedes no saben, pero con este chico es todo muy diferente porque él me deja ser yo, si saben cómo, me deja ser yo, lo que yo quiero yo lo hago, y eso me encanta. Estoy contenta”, comentó.

Wendy Guevara Instagram No se manda sola.

Por su parte, los fanáticos de Wendy Guevara han reaccionado entusiasmados por la nueva etapa que podría experimentar en su vida; sin embargo, lanzaron algunas recomendaciones, tomando en cuenta los señalamientos que recibió por su vínculo con Marlon Colmenarez.