Ángela Aguilar vuelve a ser involucrada en una fuerte polémica, ya que enfrenta una demanda laboral de parte de su excorista Ana Rosa Macías, la cual asegura que fue despedida injustificadamente luego del nacimiento de su hijo; sin embargo, la joven cantante no ha hablado del tema.

En los últimos meses, la hija de Pepe Aguilar ha tenido que enfrentar diversas polémicas derivadas de su vida personal por su relación con Christian Nodal; no obstante, ahora es distinto por las repercusiones que enfrentaría de una demanda laboral.

Ángela Aguilar enfrenta demanda por despido injustificado

Al respecto de los detalles del caso, Arturo Yahir Caridad, representante de la corista Ana Rosa Macías, ofreció una entrevista para el programa ‘Todo para la Mujer’, en donde explicó los motivos de la demanda laboral, ya que aseguro que durante la relación laboral existieron incumplimientos, además de hacer hincapié en la forma en la que fue despedida.

“No tenía ningún tipo de seguro médico de parte de su empleador, es decir, ella tuvo que cubrir sus gastos de parto, recuperación y por lo menos esperaba que pudiera reincorporarse a sus labores, pero su sorpresa fue que estaba despedida”, comentó.

Asimismo, el representante legal de la corista aseguró que Ángela Aguilar ha sido notificada, pero que no acudió a las audiencias, por lo cual el proceso legal sigue en desarrollo, hasta el punto de que las autoridades están a punto de ofrecer una resolución.

“Ángela Aguilar esta confesa; es decir, está en rebeldía. No hay ningún apoderado legal que la represente, no ofreció pruebas, no se presentó a absorber posiciones y tampoco presentó ningún tipo de justificación de por qué no comparecieron. De ahí que el juicio siguió sus etapas y pronto se va a dar una resolución”, añadió.

Ángela Aguilar alerta por comentario sobre Christian Nodal

Después de la controversia generada por su relación, Ángela Aguilar volvió a llamar la atención durante la exhibición ‘10 años cantando y vistiendo a México’, en donde apareció acompañada de su hermano Leonardo Aguilar.

Al respecto de la ausencia de Christian Nodal, la intérprete de “Qué Agonía” señaló que tuvo que dejar a su esposo por el inicio de su gira, explicando que habría generado molestia, no obstante, su risa evidenció que se trataba de una broma.

“Dejé a mi marido para poder venir aquí. Y se enojó conmigo porque hoy empieza su gira”, dijo la cantante entre risas.