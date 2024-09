La señal de Ari Gameplays que delataría que su divorcio de Juan Guarnizo es una mentira

Hace un par de días, Ari Gameplays y Juan Guarnizo hicieron oficial su divorcio. Al no explicar los motivos detrás de su decisión, internautas comenzaron a especular y a crear teorías, e incluso concluyeron que la regiomontana le habría sido infiel a su pareja; sin embargo, hay quienes argumentan que esto es falso y se trata únicamente de un truco publicitario, hecho que se confirmaría con el gesto que realizó Ari al cortar su transmisión en vivo.

Tanto Juan Guarnizo como Ari Gameplays explicaron en un directo que su relación había llegado a su fin. Por su lado, el colombiano señaló que el proceso se está llevando con calma y su separación se dio en buenos términos, situación que confirmó Ari en su respectivo stream: “Él y yo estamos bien, que creo que eso es lo que debe de importar”.

Sin embargo, algo que llamó la atención, fue la manera en la que Ari cerró su transmisión en vivo, pues miró directamente a la cámara y guiñó un ojo, lo que los seguidores de la creadora de contenido lo interpretaron como una señal de que todo se trataba de una broma, por lo que en un post en X en el que se retoma este momento, se pueden encontrar comentarios como: “Van a decir que todo es parte de un experimento social”, “Guiñó el ojo y la misma canción al final, es joda” y “Solo recordar que estos dos rolean muy bien, Juan hasta fue roleplayer del año”.

Juan Guarnizo asegura que su divorcio de Ari Gameplays no se trata de una broma

En redes sociales se tocó la posibilidad de que esto fuera una broma por parte de los streamers, bajo el argumento de que fue algo inesperado y que se veían muy felices, por lo que Juan Guarnizo envió un mensaje en su canal de difusión de Instagram:

“Una cosa que sí quiero pedirles y/o aclararles, el temita este de que es una broma está muy rebuscado. No jugaríamos con algo así, muchos familiares, amigos y nuestra comunidad o gente que nos quiere puede tener un disgusto con esta noticia y pues obviamente no haríamos algo así porque sí. El motivo por el que no nos pusimos a llorar en cámara o qué sé yo es porque como se los comenté: está siendo un proceso muy sano y tranquilo para ambos desde el comienzo”.

Concluyó asegurando que él no sería capaz de hacer bromas de este tipo: “Hago la aclaración aunque sé que quienes nos conocen saben que no haríamos este tipo de bromas o intentos desesperados por llamar la atención”.