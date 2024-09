Lady Gaga aclaró un rumor que hubo en los inicios de su carrera: “Traté de usar la desinformación para crear otro punto disruptivo”

Desde el inicio de su carrera, Lady Gaga ha sido objeto de intensos rumores, especialmente aquellos que cuestionan su identidad de género. Uno de los más persistentes afirmaba que la icónica cantante, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, en realidad era un hombre.

Estos rumores, que comenzaron a circular cuando Gaga alcanzó la fama, generaron un gran revuelo mediático, pero la artista optó por no desmentirlos públicamente en su momento.

Recientemente, en una aparición en el programa de Netflix ‘What’s Next? The Future With Bill Gates’, Lady Gaga se sinceró sobre este episodio de su vida. Recordó que cuando tenía poco más de 20 años, los rumores sobre su identidad eran omnipresentes en la prensa y en las redes sociales.

A menudo, se encontraba en entrevistas donde la pregunta sobre su supuesta condición de género era inevitable. Sin embargo, decidió no dar una respuesta directa. “No me sentí como una víctima con esa mentira”, explicó.

Conversación sobre aceptación

Gaga reflexionó sobre la influencia que una figura pública puede tener en los jóvenes que se sienten inseguros acerca de su propia identidad. En lugar de alimentar la vergüenza, prefirió ofrecer un ejemplo de resiliencia.

La cantante compartió su perspectiva sobre cómo utilizar la desinformación a su favor. “Traté de usar la desinformación para crear otro punto disruptivo”, comentó.

En lugar de hacer una aclaración que podría haber dado pie a más especulaciones, Gaga transformó el rumor en una conversación más amplia sobre la aceptación y la diversidad. Su enfoque no solo demuestra su valentía, sino también su compromiso por abordar temas importantes en la sociedad.

Según muchos fanáticos, a lo largo de su trayectoria, Gaga ha sido un símbolo de autenticidad y empoderamiento. Se menciona que su capacidad para enfrentar rumores y convertirlos en oportunidades de reflexión social destaca su papel como defensora de la aceptación de la diversidad.